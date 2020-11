EEUU declara como "antisemita" al movimiento internacional de boicot a Israel

Pompeo se convierte en el primer secretario de Estado en visitar un asentamiento en Cisjordania

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves su decisión de declarar como "antisemita" al movimiento internacional Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), que apela a un boicot contra Israel por sus acciones contra los palestinos en los Territorios Ocupados Palestinos.

"Es la política de Estados Unidos combatir el antisemitismo en todos los lugares del mundo y en cualquier forma en la que aparezca, incluyendo todas las formas de discriminación y odio arraigadas en el antisemitismo", ha dicho el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

Así, ha resaltado que Estados Unidos "se opone firmemente a la discriminatoria campaña global de BDS y a las prácticas que la facilitan, como el etiquetado discriminatorio y la publicación de bases de datos de las compañías que operan en Israel o las zonas controladas por Israel", en referencia a los asentamientos ilegales en Cisjordania.

"Como hemos dejado claro, el antisionismo es antisemitismo. Estados Unidos está, por ello, comprometido a hacer frente la campaña global BDS como una manifestación del antisemitismo", ha resaltado, antes de detallar que ha pedido que "se identifique a las organizaciones que participan o apoyan" esta campaña internacional.

Así, Pompeo ha detallado que la oficina del Enviado Especial para Supervisar y Combatir el Antisemitismo "considerará si una organización participa en acciones motivadas políticamente o destinadas a penalizar o limitar relaciones comerciales específicamente con Israel o con personas que hacen negocios en Israel o cualquier territorio controlado por Israel".

"Para garantizar que los fondos del Departamento no son gastados de forma inconsistente con el compromiso de nuestro Gobierno para combatir el antisemitismo, el Departamento de Estado revisará el uso de sus fondos para confirmar que no están apoyando la campaña BDS", ha manifestado a través de un comunicado.

En este sentido, ha recalcado que el Departamento de Estado "realizará una revisión de opciones consistentes con la ley aplicable para garantizar que su ayuda internacional no es entregada a organizaciones extranjeras que participan en actividades antisemitas del BDS".

"UN CÁNCER"

Por último, ha manifestado que "Estados Unidos pide a gobiernos de todo el mundo que adopten pasos apropiados para garantizar que sus fondos no son entregados de forma directa o indirecta a organizaciones que participan en actividades antisemitas de BDS".

Pompeo ha señalado además en una rueda de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que Washington "quiere estar junto al resto de naciones que reconocen al movimiento BDS como el cáncer que es". "Estamos comprometidos a combatirlo. Nuestro historial habla por sí mismo. Durante la Administración de Donald Trump, Estados Unidos está junto a Israel como nunca antes", ha añadido.

"Sé que esto puede sonarle simple, señor primer ministro, parece como la declaración de un hecho, pero quiero que sepa que daremos pasos inmediatamente para identificar a organizaciones que participan en una actitud odiosa de BDS y retiraremos el apoyo del Gobierno estadounidense a estos grupos. Es el momento adecuado", ha añadido.

En este momento del discurso, Netanyahu ha interrumpido las declaraciones de Pompeo para afirmar que "no suena como algo simple, suena simplemente maravilloso".

RESPUESTA DE BDS

El movimiento BDS ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que "la alianza Trump-Netanyahu está combinando de forma intencionada la oposición al régimen de opresión israelí con el racismo antijudío para suprimir la lucha por los derechos palestinos". "Estamos con los que luchan por un mundo más digno, justo y bonito", ha añadido.

En este sentido, ha resaltado que "es bastante irónico que la Administración Trump, impulsada por el régimen de apartheid israelí, siga permitiendo y normalizando el supremacismo blanco y el antisemitismo en Estados Unidos y todo el mundo mientras tilda de antisemita al BDS, un importante movimiento de Derechos Humanos palestino con millones de seguidores en todo el mundo".

"BDS ha rechazado de forma consistente y categórica todas las formas de racismo, incluido el racismo antijudío, como un asunto de principios", ha recordado en un comunicado, en el que ha acusado a la "fanática alianza Trump-Netanyahu" de actuar para "suprimir la defensa de los derechos palestinos bajo el Derecho Internacional".

"Esta revisión fraudulenta de la definición de antisemitismo ha sido condenada por decenas de grupos judíos en todo el mundo y por cientos de destacados estudiosos judíos e israelíes, incluyendo las autoridades internacionales sobre antisemitismo y Holocausto", ha manifestado.

Por ello, ha resaltado que "a través de esta definición revisionista y fraudulenta, incluso las ONG que no son parte del movimiento BDS pero apoyan prohibir los bienes fabricados en asentamientos, por ejemplo, así como el 22 por ciento de judíos estadounidenses de menos de 40 años, que apoyan un boicot total a Israel según un reciente sondeo, serán designados como 'antisemitas'".

"Con todos nuestros muchos socios, resistiremos estos intentos 'macarthistas' de intimidar y acosar a defensores de los Derechos Humanos palestinos, israelíes e internacionales para que acepten como un destino el colonialismo y el apartheid israelí", ha remachado.

VISITA DE POMPEO A UN ASENTAMIENTO

Por otra parte, Pompeo se ha convertido durante la jornada en el primer secretario de Estado en realizar una visita a un asentamiento en Cisjordania al acudir a la bodega de Psagot, en Yabal a Tauil, en los alrededores de la ciudad cisjordana de Ramala.

Los predecesores de Pompeo habían limitado sus visitas a Cisjordania a aquellas realizadas bajo auspicios de la Autoridad Palestina y nunca habían acudido a un asentamiento, dado que son ilegales bajo el Derecho Internacional.

Pompeo ha sido recibido en el lugar por un grupo de manifestantes de la organización no gubernamental Paz Ahora, según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'. Los presentes han portado carteles en los que se podía leer 'Estados Unidos, deja de socavar la paz' y 'El territorio ocupado no puede ser normalizado'.

Paz Ahora ha resaltado que "al ir a la bodega de Psagot, Pompeo pare redoblar la insistencia de su Administración en que los asentamientos no son ilegales, a pesar de las aplastantes pruebas y el consenso internacional".

"Afortunadamente, este último y patético intento de socavar las expectativas de paz al normalizar los asentamientos fracasará, como lo hizo el plan de Trump", ha destacado a través de un comunicado publicado en su página web.

La bodega de Psagot es parte de los esfuerzos de promoción turística de Israel y la visita de Pompeo ya provocó manifestaciones en Cisjordania durante la jornada del miércoles, actos en los que participó el vicepresidente de Al Fatá, Mahmud al Alul.

Al Alul se dirigió a los presentes para afirmar que la visita de Pompeo "no es una sorpresa" debido al sesgo del Gobierno estadounidense a favor de Israel y ha recalcado que Washington "es cómplice" de la ocupación israelí y los proyectos de asentamientos en Cisjordania.