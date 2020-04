EEUU cree "imposible" que la pandemia no se haya extendido a Corea del Norte

El comandante de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur, el general Robert Abrams, ha considerado "absolutamente imposible" que no se hayan registrado hasta el momento casos de coronavirus en la vecina Corea del Norte, que de momento dice mantener a varios cientos de ciudadanos bajo "cuarentena preventiva" sin hacer mención a contagio alguno.

"Según la información de inteligencia de la que disponemos, me parece algo absolutamente imposible. No vamos a revelar nuestras fuentes, pero la ausencia de contagios no es verdad", ha declarado el general, quien recordó que Corea del Norte comparte frontera con China, el foco original de la pandemia.

"¿Cuántos contagios puede haber? No sabría decir, pero sí estoy seguro de que, durante 30 días de febrero, principios de marzo, el Ejército norcoreano permaneció enclaustrado, y que adoptaron medidas draconianas en las frontera y en los barracones", ha declarado Abrams en una entrevista a CNN y Voice of America.

Corea del Norte ha informado este viernes de que cerca de 500 ciudadanos siguen bajo "cuarentena preventiva en el país", de acuerdo con los medios oficiales, una cifra sustancialmente menor que los 2.280 confinados que mencionaron las autoridades la semana pasada.

"Las medidas de cuarentena se han levantado parcialmente bajo la estricta supervisión del comité de control de enfermedades", según un comunicado de la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA, recogido por su homóloga surcoreana, Yonhap.

Por lo que se refiere al efecto de la pandemia entre el despliegue norteamericano, el general Abrams ha confirmado un total de 16 contagios tras un nuevo caso registrado este viernes. Sin embargo, ha restado importancia a la situación tras constatar un descenso acusado en el ritmo de contagios. "Creo que ya hemos visto lo peor y, francamente, creo que 'lo peor' al final no ha sido tan malo", ha explicado.