EEUU.- La vicepresidenta de EEUU se declara capacitada para gobernar en medio de las críticas contra Biden por su edad

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ha declarado capacitada para gobernar en medio de las críticas contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por sus continuos lapsus, especialmente después de que un informe sobre la retención de documentos clasificados le retratase como un hombre de avanzada edad "con mala memoria".

"Estoy preparada para gobernar. No hay dudas sobre ello", afirmó Harris durante una entrevista realizada la pasada semana a bordo del avión presidencial 'Air Force Two' con el diario 'The Wall Street Journal', pero publicada este lunes.

Harris reiteró que todos los que saben cómo trabaja son "conscientes" de su "capacidad" de liderazgo en una entrevista que se realizó dos días antes de que el fiscal especial Robert Hur concluyese en un informe que la memoria de Biden está "significativamente limitada".

Pese a que el fiscal especial descartó presentar cargos contra Biden por el caso de la retención de documentos clasificados, la Casa Blanca cargó contra él por las críticas "gratuitas e inapropiadas" sobre la agudeza mental del mandatario de 81 años.

Tras la publicación del informe, Biden afirmó en una rueda de prensa que su memoria estaba "bien", si bien poco después confundió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, con el egipcio, Abdelfatá al Sisi, alimentando nuevamente las críticas sobre su estado de salud.

La propia Harris afirmó en declaraciones a la prensa que los comentarios de Hur, concretamente sobre la fecha de la muerte de su hijo Beau, fueron "gratuitos, inexactos e inapropiados". "Cuando se trata del papel y la responsabilidad de un fiscal en una situación como esa, deberíamos esperar que haya un nivel de integridad más alto del que vimos", sentenció.

Según un sondeo de ABC News/Ipsos realizado entre el 9 y el 10 de febrero, más de la mitad de los estadounidenses consultados cree que tanto Biden como su predecesor, Donald Trump, son demasiado mayores como para volver a competir por la Casa Blanca como ya hicieran en 2020.

En concreto, un 59 por ciento de los encuestados concluye que tanto Trump como Biden ya no están capacitados, por edad, para dirigir el país, aunque en el terreno individual y en el caso particular de Biden el porcentaje es claramente mayoritario: un 86 por ciento creen que es demasiado mayor para volver a ser presidente del país, mientras que un 62 por ciento cree que el magnate no debería desempeñar el cargo.