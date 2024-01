EEUU.- Trump retira un insulto contra DeSantis tras su renuncia a la candidatura republicana

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha dicho que dejará de referirse al gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el apodo 'DeSanctimonious' (un juego de palabras con el término 'mojigato', en inglés), horas después de que este anunciara que abandona la carrera republicana por la Casa Blanca y le expresara su apoyo frente a la otra candidata, Nikki Haley.

"Ese nombre queda oficialmente retirado", ha dicho el expresidente este domingo durante un acto en Rochester, en New Hampshire, el domingo, según ha recogido la agencia de noticias Bloomberg, al mismo tiempo que le ha agradecido su apoyo para lo que restan de primarias en el Partido Republicano.

"Me gustaría agradecer a Ron DeSantis, es una persona fantástica (...) han hecho una campaña realmente buena. No es fácil, creen que es fácil hacer estas cosas, pero no es fácil. Como ya saben ha dejado la campaña y me va a apoyar. Estoy muy agradecido", ha dicho Trump, en un vídeo compartido en Truth Social, su red social.

Trump suele utilizar apodos para burlarse de sus rivales, antes del 'DeSanctimonious', ya se refirió en varias ocasiones al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como 'Sleepy Joe' durante la pasada campaña presidencial.

El domingo, apenas dos días antes de las primarias de New Hampshire, DeSantis anunció que se retiraba. En un principio el gobernador de Florida fue visto como una alternativa real a Trump, sin embargo, poco a poco se ha ido desinflando hasta quedar incluso por detrás de la que es ya la única oponente del expresidente, la antigua gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.

Haley se ha convertido en la principal diana de las diatribas de un Trump que le ha dedicado ya insultos como el de "majadera", o "traidora globalista", al mismo tiempo que ha ironizado sobre su origen indio, resucitando así falsas teorías conspirativas de que no puede aspirar a se presidenta debido a su origen.