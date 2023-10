EEUU.- Trump se muestra dispuesto a aceptar el puesto de presidente de la Cámara de Representantes de EEUU a corto plazo

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha mostrado su disposición a aceptar el puesto de presidente de la Cámara de Representantes, aunque solo a corto plazo y para "unificar" al Partido Republicano mientras eligen a un nuevo candidato, según ha declarado durante una entrevista con la cadena Fox News.

"Me han pedido que hable como un unificador porque tengo muchos amigos en el Congreso. (...) Me han preguntado si lo aceptaría durante un corto periodo de tiempo por el partido, hasta que lleguen a una decisión. No lo hago porque quiera. Lo haré si es necesario, en caso de que no puedan tomar su decisión. Solo lo haría por el partido", ha insistido Trump.

En tal caso, el exmandatario ejercería el cargo mientras se encuentra inmerso en la carrera presidencial a la Casa Blanca, cuyos comicios son a principios de 2024, razón por la que solo ocuparía el cargo durante "30, 60 o 90 días".

Otros miembros del partido ya han anunciado su candidatura a la Presidencia de la cámara, como el líder de la mayoría republicana Steve Scalise o el representante republicano por el estado de Ohio Jim Jordan.

Aunque Trump no ha especificado quiénes le han pedido aceptar el puesto, el representante por Florida Matt Gaetz ya propuso su nombre en enero antes de elegir a Kevin McCarthy.

La Cámara de Representantes aprobó el martes una moción de censura contra McCarthy, que se convirtió así en el primer presidente de la Cámara en ser destituido del cargo. La votación salió adelante con el apoyo de los demócratas así como de un grupo reducido de republicanos más conservadores y entre los que destaca Gaetz, impulsor de la moción de censura.