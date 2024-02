EEUU.- Trump ataca a Haley por la ausencia de su marido, que está desplegado en el extranjero

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprovechado un mitin en el estado de Carolina del Sur para atacar a su rival para la presidencia del partido republicano, Nikki Haley, burlándose de la ausencia durante la campaña de su marido, quien está desplegado en el extranjero.

"¿Dónde está su marido? Oh, él está lejos. (...) ¿Qué pasó con su marido? ¿Dónde está? Se ha ido", ha dicho Trump en su mitin en el pueblo de Conway, según ha informado la CNN.

Michael Haley está actualmente desplegado en África con la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Sur en apoyo del Comando de África de Estados Unidos, su segundo despliegue en servicio activo en el extranjero.

"Michael está desplegado sirviendo a nuestro país, algo de lo que no sabes nada. Alguien que continuamente falta el respeto a los sacrificios de las familias militares no tiene por qué ser comandante en jefe", ha criticado Haley en una publicación en la red social X, antes Twitter.

Cabe destacar que la ex primera dama, Melania Trump, no ha acompañado a su marido en ningún evento público de campaña desde su anuncio presidencial en noviembre de 2022 y no ha aparecido junto a él en ninguna de sus comparecencias ante el tribunal.