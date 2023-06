EEUU.- Trump asegura que seguirá en la carrera a la Casa Blanca aunque sea condenado por un tribunal

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que tiene intención de seguir hasta el final en la carrera electoral a la Casa Blanca aunque sea condenado en alguna de las dos imputaciones bajo las que se encuentra.

"Yo de aquí no me voy. Si me hubiera ido lo habría hecho antes de presentarme al principio, en 2016. Ahí sí que fue difícil. En teoría, era imposible", declaró Trump al portal de noticias Politico.

El expresidente está doblemente imputado por un caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels y por ocultar documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), pero la ley estadounidense, cabe recordar, no impide a Trump seguir en la carrera a la Casa Blanca ni desde la cárcel ni aunque tenga antecedentes criminales.

Asimismo, Trump descartó toda posibilidad de concederse a sí mismo un perdón presidencial si gana los comicios de 2024 porque lo ve como un escenario imposible, dada la inocencia que proclama.

"No creo que tenga que hacerlo jamás, porque no he hecho nada malo", ha añadido.