EEUU.- Trump aprecia los elogios de Putin sobre sus declaraciones de acabar con la guerra de Ucrania

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que aprecia los recientes elogios del líder ruso Vladimir Putin y ha afirmado que eso significa que lo que está diciendo "es correcto", refiriéndose a su posición sobre la guerra de Ucrania.

En una entrevista exclusiva para la NBC que será publicada en su totalidad este mismo domingo, Trump ha asegurado que, si fuera reelegido presidente, "resolvería la guerra en 24 horas", aunque en ningún momento ha explicado como pondría fin al conflicto que ya se ha prolongado durante más de 18 meses.

"Si te lo digo exactamente, pierdo todas mis bazas de negociación. Quiero decir, realmente no puedes decir exactamente qué vas a hacer. Pero le diría ciertas cosas a Putin. Le diría ciertas cosas a Zelenski", ha afirmado el expresidente.

Putin dijo la semana pasada en el Foro Económico Oriental en la ciudad rusa de Vladivostok que había escuchado "que el señor Trump dice que resolverá todas las cuestiones candentes en varios días, incluida la crisis de Ucrania. No podemos evitar sentirnos felices al respecto", ha sentenciado.

Trump ha asegurado que está satisfecho con los comentarios de Putin. "Me gusta que haya dicho eso", ha afirmado en la entrevista, añadiendo que "eso significa que lo que estoy diciendo es correcto". "Lo llevaría a una habitación. Llevaría a Zelenski a una habitación. Luego los reuniría. Y llegaría a un acuerdo", ha explicado.

Trump ha seguido evitando dar una explicación de lo que implicaría su plan, aunque ha afirmado que "haría un trato justo para todos" cuando se le ha preguntado si permitiría que el Kremlin conservara el territorio ucraniano que las fuerzas rusas habían tomado ilegalmente por la fuerza.

Aunque Trump no ha dejado claro qué haría en el cargo con respecto al conflicto, sí que ha argumentado durante la entrevista que no habría habido una guerra si hubiera seguido siendo presidente.

"No había nadie más duro que yo con Rusia", ha explicado. "Y aun así me llevaba bien con Putin. Me llevaba muy bien con él. Y eso es algo bueno, no malo. Tiene 1.700 misiles nucleares. Y nosotros también", ha concluido el expresidente.