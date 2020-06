EEUU.- Trump amenaza con "recuperar el control sobre Seattle" ante las protestas: "Esto no es un juego"

La alcaldesa afirma que la ciudad no aceptará al Ejército para sofocar las protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este jueves al gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, con "recuperar el control sobre (la ciudad de) Seattle" ante las fuertes protestas registradas en la zona a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis.

"Recuperad el control sobre la ciudad ahora. Si no lo hacéis, lo haré yo", ha aseverado Trump en un mensaje de su cuenta de Twitter dirigido a Inslee y a la alcaldesa de la ciudad, Jenny Durkan. "Esto no es un juego. Estos terribles anarquistas deben ser detenidos cuanto antes. ¡Moveos!", ha recalcado.

El magnate neoyorquino ha calificado así a los manifestantes como "terroristas domésticos" y ha asegurado que se han hecho con Seattle, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

En este sentido, el presidente --que ha llamado a ambos políticos "radicales"-- ha amenazado con hacer uso del Ejército para sofocar las protestas. Sin embargo, Inslee y Durkan, ambos demócratas, no han tardado en responder al mandatario.

"Haz que todos estemos más seguros, vuelve a tu búnker", ha manifestado Durkan en relación con la permanencia de Trump durante casi una hora en el búnker de la Casa Blanca el mes pasado cuando estallaron las fuertes protestas.

En este sentido, Durkan ha avisado a Trump de que la ciudad no aceptará el despliegue del Ejército para detener las manifestaciones y ha remarcado que el presidente "ha amenazado con invadir Seattle para dividir e incitar a la violencia". "No sólo no es bienvenido, sino que podría ser ilegal", ha agregado, según ha informado la cadena de televisión CNN.

La alcaldesa, que ha destacado que la abrumadora mayoría de las protestas en Seattle han sido pacíficas, ha señalado que "una de las cosas que el presidente nunca entenderá es que escuchar al a comunidad no es una debilidad". "Es fortaleza", ha zanjado.

Inslee, por su parte, ha aseverado que "un hombre que es completamente incapaz de gobernar no debería entrometerse en los asuntos del estado de Washington". "Deja de tuitear", ha manifestado.

Cientos de personas se han dirigido al Ayuntamiento de Seattle para pedir la dimisión de Durkan después de que la Policía hiciera uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes a pesar de que la edil prohibió el uso de estas sustancias químicas durante un mes. Además, han ocupado la zona que se encuentra enfrente de una comisaría de Policía ubicada en el centro, pero la situación está tranquila.