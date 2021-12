EEUU.- El senador Manchin deja la puerta abierta para reactivar la reforma de gasto social de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el senador demócrata por Virginia Occidental Joe Manchin, uno de los congresistas del partido más próximos al republicanismo, han hablado este domingo sobre una posible reactivación de la medida a la que retiró el respaldo sobre gasto social de 1,9 billones de dólares (1,6 billones de euros).

Esta llamada se habría producido tras las declaraciones de Manchin a la cadena conservadora Fox News este domingo, en donde aseguró que iba a decir "no" a la legislación, que peligra debido a la división 50-50 en el Senado y la probabilidad de que los demócratas no consigan republicanos que respalden el proyecto de ley.

El mes pasado, la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso, aprobó la llamada Ley para una Mejor Reconstrucción (Build Back Better Act) con 220 votos a favor por 213 en contra, sin el respaldo de representante alguno entre la oposición del Partido Republicano. La legislación pretende ampliar la red de seguridad social y proporcionar cientos de miles de millones para luchar contra el cambio climático.

Manchin había propuesto en privado su propia versión del plan a Biden cinco días antes, con medidas de ingresos revisadas y diez años de financiamiento nacional para el crédito tributario por hijos, pero sin una extensión del mismo, lo que era una prioridad para el presidente Biden, según una fuente citada por Bloomberg.

LA CASA BLANCA RESPONDE

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha confirmado este lunes en rueda de prensa, al respecto del crédito tributario por hijos, que Biden busca extenderlo y que "es algo de lo que ha hablado", ya que "es una contribución significativa para reducir a la mitad la tasa de pobreza infantil".

Además, ha invitado a los republicanos a unirse a este esfuerzo para reducir el coste del cuidado de los niños y para asegurar que las personas puedan pagar el cuidado de sus padres y seres queridos.

Con respecto a Manchin y una posible pérdida de confianza, Psaki ha asegurado que el presidente le ve como "un amigo de toda la vida": "Nuestro enfoque es seguir adelante y lograrlo. (Biden) ha trabajado con el senador Manchin durante décadas. Comparten valores fundamentales, son amigos desde hace mucho tiempo y eso no ha cambiado".

"Este par de semanas serán importantes y fundamentales y ciertamente involucrarán un compromiso del personal de alto nivel. (Van a) involucrar al presidente y sus compromisos con los miembros", ha asegurado.

En este sentido, ha dicho que "el objetivo es lograr que se apruebe la legislación para recordarle al pueblo estadounidense y a todas las personas que podrían votar por ella lo que está en juego".

Asimismo, ha declarado que no se arrepienten de comunicarse "agresivamente" al respecto para asegurarse de que si no se aprueba la legislación "el coste aumentará y las proyecciones de crecimiento económico no irán en la dirección correcta".