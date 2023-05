EEUU.- La secretaria del Tesoro Yellen afirma que es "muy probable" que el Gobierno se quede sin fondos en junio

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha afirmado que es "muy probable" que el Gobierno "agote todos sus recursos" a principios de junio, lo que abocaría al país a la suspensión de pagos, según ha explicado hoy en una conferencia organizada por el 'Wall Street Journal'.

"Es muy probable que agotemos todos nuestros recursos para cumplir con todas las obligaciones del Gobierno a principios de junio o, incluso, tan pronto como el 1 de junio", ha declarado. "Ya no vemos muy factible que nuestros recursos nos permitan llegar hasta mediados o finales de junio", ha añadido.

No obstante, Yellen ha insistido en que continúan "comprometidos" con elevar el techo de deuda para no retrasarse en ningún pago. Asimismo, la secretaria ha rechazado que su departamento se esté preparando ante la eventualidad de que se produzca una suspensión de pagos. "No estamos preparándonos para lo que deba ocurrir si hay 'default'", ha respondido al ser preguntada por esta cuestión.

En Estados Unidos, existe un límite establecido por el Congreso para fijar la cantidad hasta la cual el Gobierno federal puede endeudarse. En estos momentos, está fijado aproximadamente en 31,4 billones de dólares (29,19 billones de euros).

Para romper el 'impasse' en el que se encuentran las negociaciones sobre su renovación, los demócratas se han reunido este miércoles en Washington con legisladores republicanos, que, a cambio de su respaldo, exigen recortes en los presupuestos.