EEUU.- Otra ayudante del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, asegura que la acosó sexualmente

Cuomo niega las acusaciones de acoso sexual y asegura que sus acciones fueron "malinterpretadas"

Charlotte Bennett, ayudante del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le ha acusado de acoso sexual, con lo que ya son dos los posibles casos contra el político demócrata por este delito.

Bennett, de 25 años, fue asesora adjunta de Sanidad del gobierno estatal hasta que dejó el cargo en noviembre de 2020. Los delitos habrían sido cometidos antes de que se marchara, según informa 'The New York Times'.

En concreto, Bennett asegura que Cuomo le hizo preguntas sobre su vida sexual y le planteó si se había acostado con hombres mayores, según el 'Times', que cita a la propia afectada.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha anunciado una investigación por estos delitos y para ello ha pedido el nombramiento de un fiscal independiente.

Otra asesora de Cuomo, Lindsey Boylan, ha denunciado acoso sexual perpetrado igualmente el año pasado mediante un mensaje publicado en el portal Medium en el que asegura que Cuomo realizó comentarios inapropiados y que la besó sin su consentimiento. Cuomo rechazó las acusaciones y publicó un escrito de supuestos testigos que aseguran que no ocurrió lo que sostiene Boylan.

ACCIONES MALINTERPRETADAS

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha negado este domingo las acusaciones de acoso sexual que han denunciado esta semana dos de sus ex trabajadoras asegurando que sus acciones fueron "malinterpretadas".

Cuomo ha emitido una declaración contestando a Bennett y reconociendo que "algunas de las cosas que he dicho han sido malinterpretadas como un coqueteo no deseado".

Según el gobernador, ahora comprende que sus "interacciones pueden haber sido insensibles o demasiado personales y que algunos de mis comentarios, dada mi posición, hicieron sentir a otros de maneras que nunca pretendí".

"En la medida en que alguien se haya sentido así, lo siento de verdad", agrega el escrito, justificando su comportamiento cómo parte de su estilo de trabajo y considerando que "a veces creo que estoy siendo juguetón y hago bromas que me parecen divertidas".

El gobernador también añade en el documento que "nunca he tocado a nadie de forma inapropiada, nunca he hecho una proposición a nadie y nunca he pretendido hacer que nadie se sintiera incómodo, pero estas son acusaciones a las que los neoyorquinos merecen respuestas", declaró.

Por esto, desde la oficina del gobernador han detallado que aceptan la petición de la fiscal general y la facultarán para que un abogado independiente, de un bufete externo, supervise una investigación sobre el asunto.

El abogado que sea seleccionado para conducir la investigación estará supervisado por el fiscal general y tendrá la capacidad de llamar a testigos, citar documentos y realizar una investigación independiente completa.

Además de la investigación por acoso sexual, la Administración de Cuomo está siendo investigada por el manejo de la pandemia y las muertes de pacientes por COVID-19 en residencias de ancianos.