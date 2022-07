EEUU.- Las autoridades asegura que el afroamericano Jayland Walker estaba desarmado cuando la Policía de Ohio le disparó

La Policía ha asegurado este domingo que el afroamericano Jayland Walker, estaba desarmado cuando los agentes de Ohio habrían disparado al menos 60 veces contra el joven de 25 años según las imágenes de las cámaras del Cuerpo de Policía.

En una rueda de prensa, la Policía ha hecho públicos los vídeos de las cámaras corporales de la persecución y el tiroteo. El jefe de la Policía de Akron, Steve Mylett, ha afirmado que Walker no estaba armado, tal y como ha recogido 'The New York Times'.

Asimismo, Mylett ha señalado que parece que Walker se llevó la mano a la cintura durante una persecución a pie con la Policía y se giró ligeramente hacia los agentes antes de que éstos abrieran contra él, según ha informado el diario local 'Akron Beacon Journal'.

Walker había recibido una multa de tráfico y no tenía antecedentes penales. La Policía ha explicado que inicialmente trató de detenerlo por la infracción de tráfico.

Por su parte, los ciudadanos de Akron se han reunido durante este fin de semana para protestar por el tiroteo que acabó con la vida de Walker.

Walker falleció el lunes después de una breve persecución en automóvil en la ciudad de Akron, en el estado de Ohio, tras la detención por una infracción de tráfico. La familia pidió "paz y comprensión" tras los hechos, mientras que los políticos de la región trasladaron las condolencias a los familiares y exigieron una investigación transparente "lo antes posible".