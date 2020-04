EEUU.- El jefe de la Armada de EEUU presenta su dimisión tras llamar "estúpido" al capitán de un portaaviones

El secretario interino de la Armada de Estados Unidos, Thomas Modly, ha presentado su dimisión este martes, un día después de que se filtrara un archivo de audio en el que llamaba "estúpido" a Brett Crozier, el capitán del portaaviones 'USS Theodore Roosevelt' que fue cesado por pedir ayuda al Ejército para proteger a su tripulación frente al coronavirus y que ahora ha dado positivo de Covid-19.

El secretario de Defensa y jefe del Pentágono, Mark Esper, ha confirmado en una carta que ha aceptado su renuncia y ha anunciado que, "con la aprobación del presidente (Donald Trump), ha nombrado al subsecretario Jim McPherson nuevo secretario interino de la Armada".

"Ha dimitido por voluntad propia, poniendo a los marinos y la Armada por delante de sí mismo para que el 'USS Theodore Roosevelt' y la Armada salgan adelante", ha expresado Esper, que ha destacado que su "preocupación por los marinos era real".

Así, ha afirmado que Modly sirvió a Estados Unidos durante muchos años, tanto con como sin uniforme. "Expreso un profundo respeto por aquellos que sirvan a su país y que ponen el bien por delante de cualquier cosa. Modly ha hecho eso hoy y le deseo lo mejor", ha manifestado.

Por su parte, Trump ha afirmado este lunes que no ha tenido nada que ver con la dimisión de Modly. "No he tenido ninguna participación en eso", ha indicado durante la rueda de prensa del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca.

Modly había aseverado el lunes que el capitán del portaaviones, donde se registraron decenas de casos de coronavirus, era "demasiado ingenuo o estúpido" para estar al frente y lo ha acusado de filtrar "intencionadamente" un memorando en el que alertaba de la propagación del coronavirus a bordo del buque.

Siguiendo esta línea, lo acusó de "traición" y de crear una "gran controversia" en Washington por emitir la alerta: "es una traición. Y puedo decir una cosa: es debido a que lo hizo como lo hizo y lo hizo públicamente que ahora es controvertido en Washington".

Esa misma tarde, Modly pidió perdón y aseguró que no pensaba eso. "Pienso, y siempre he pensado, que es (Crozier) todo lo contrario". "Elegimos a los capitanes de forma cuidadosa. El capitán Crozier es inteligente y apasionado, y precisamente porque no es estúpido mandó un correo electrónico con el objetivo de que saliera a la luz y sonaran las alarmas sobre lo que estaba pasando en su buque", ha aseverado.

En este sentido, ha dicho lamentar lo sucedido y se ha disculpado por "cualquier confusión que haya podido crear", según informaciones de la cadena de televisión CNN.

Sus palabras levantaron la polémica y suscitaron críticas entre los marinos. Trump, por su parte, sugirió que intervendría, mientras Esper pedía a Modly una disculpa al respecto.