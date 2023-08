EEUU.- Imputado por apropiación indebida de una máquina electoral el candidato republicano a fiscal general de Michigan

El candidato republicano a fiscal general de Michigan Matthew DePerno, aliado del expresidente estadounidense Donald Trump, ha sido acusado por un gran jurado de cuatro cargos graves por apropiación indebida de una máquina de votación.

Los cargos contra DePerno incluyen posesión indebida de una máquida de votación y conspiración para obtener acceso no autorizado a un ordenador o sistema informático, entre otros, según ha informado el diario 'The New York Times'.

El gran jurado también ha imputado a la exdiputada republicana Daire Rendon por cargos de falsedad y conspiración al apropiarse indebidamente de una máquina de votación, según ha informado el portal de noticias Axios.

DePerno fue uno de los principales defensores de la teoría de "fraude electoral" impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump en el marco de las elecciones presidenciales de 2020 en las que Joe Biden se hizo con la victoria.