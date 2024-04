EEUU.- El director de la CIA durante la Administración Obama carga contra Trump: "No está capacitado"

El director del la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Barack Obama entre 2013 y 2017, John Brennan, ha cargado contra el expresidente Donald Trump, a quien no consideraba capacitado para ejercer el cargo en su primer mandato ni tampoco ahora.

Brennan ha detallado que, durante una reunión sobre seguridad nacional antes de que Trump tomara posesión del cargo en 2017, el magnate se mostró escéptico sobre las informaciones de las que disponía la CIA y se centró en tratar de descubrir de dónde procedía dicha información.

"Para mí, él no estaba capacitado en aquel momento, y tampoco lo está hoy. Pudimos ver en particular que no entendía la importancia de las relaciones de Estados Unidos con nuestros aliados y socios extranjeros. Tiene poco reconocimiento por la relación transatlántica, por la OTAN", ha dicho.

Durante una entrevista para la radiodifusión pública belga RTBF, Brennan se ha mostrado preocupado por el hecho de que Trump no apoye directamente a Ucrania, pues si accede de nuevo a la Presidencia tras las elecciones de noviembre puede llegar a cortar la ayuda financiera y militar a Kiev.

"Eso le daría a (el presidente ruso) Vladimir Putin 'luz verde' para intentar casi tragarse a Ucrania (...) Y desafortunadamente, creo que le alentará a mirar con avidez al resto de Europa", ha zanjado Brennan, quien se ha mostrado muy crítico con Trump desde su victoria en las elecciones de 2016.