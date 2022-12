EEUU.- Un congresista republicano admite que mintió en su curriculum para presentarse a las 'midterm' de EEUU

George Santos, que fue elegido en las 'midterm' hace seis semanas, fabricó datos sobre sus estudios y su anterior trabajo

Los demócratas piden su dimisión

El miembro republicano de la Cámara de Representantes por Nueva York George Santos ha admitido este lunes haber inventado detalles sobre su educación y trabajo anterior mientras hacía campaña para las elecciones legislativas de medio mandato del pasado 8 de noviembre.

Así lo ha admitido durante una entrevista con 'New York Post' después de que el diario 'The New York Times' revelara que el congresista había mentido en su currículum y que no había obtenido los títulos universitarios que decía tener.

En este sentido, Santos --que es congresista desde hace tan solo seis semanas-- había afirmado que había trabajado en las consultoras Goldman Sachs y Citigroup y que se había graduado de la Universidad de Nueva York, algo que no era cierto.

El congresista ha relatado en la entrevista con el Post que "nunca trabajó directamente" con ninguna de las firmas y ha aseverado que será "más claro al respecto" en el futuro. También ha confesado que no se graduó de en la Universidad de Nueva York, ni de "ninguna institución de educación superior", a pesar de sus afirmaciones anteriores, ha informado 'The Hill'.

Santos también hizo afirmaciones sobre su historia familiar que no podían demostrarse, como que los padres de su madre eran judíos ucranianos que huyeron del holocausto nazi a Brasil. No obstante, los registros obtenidos por 'The New York Times' demostraban que los padres de su madre nacieron en Brasil y que no tenían antepasados ucranianos o judíos.

"Mis pecados aquí están embelleciendo mi currículum. Lo siento", ha afirmado el legislador republicano al 'New York Post', insistiendo que la controversia no le impedirá "un buen éxito legislativo".

Desde el Partido Demócrata, sin embargo, ya han solicitado la dimisión de Santos, alegando que ha defraudado a los votantes.

"El congresista republicano electo George Santos, quien ahora ha admitido sus enormes mentiras, debería renunciar. Si no lo hace, entonces el Partido Republicano debería pedir una votación para expulsarlo", ha dicho en Twitter el congresista demócrata Ted Lieu.

Otro demócrata de Nueva York, el congresista Ritchie Torres, ha instado al Comité de Ética de la Cámara de Representantes a investigar la recaudación de fondos del republicano durante la campaña electoral.

"George Santos admite que la historia de su vida es una completa invención. Su lamentable confesión no debe distraernos de las preocupaciones sobre la posible criminalidad y corrupción. El Comité de Ética debe investigar cómo hizo su dinero. Donde hay humo, hay fuego", ha remachado Ritchie.