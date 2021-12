EEUU.- La CNN despide definitivamente a Chris Cuomo por ayudar a su hermano, exgobernador de Nueva York

La cadena de televisión estadounidense ha confirmado este sábado que Chris Cuomo, uno de sus presentadores estrella, está definitivamente "despedido" y con "efecto inmediato", después de apartarlo temporalmente hace tan solo unos días mientras se examinaban si pudo ayudar a su hermano, Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York, cuando éste se vio envuelto en un escándalo de presuntos abusos.

El presentador se encontraba hasta ahora "suspendido" de empleo, a la espera de una "evaluación adicional" que, finalmente, ha terminado por costarle el puesto. La cadena ha dicho contar con "información adicional" que efectivamente corroboraría las sospechas iniciales y pondría en duda la ética profesional del periodista.

La empresa puso en tela de juicio labor de Chris Cuomo después de que la Fiscalía de Nueva York, que investiga a su hermano, difundiera una serie de documentos en los que aparecen mensajes entre el presentador y varios exasesores del exgobernador.

Sospechan que ejercía también como ayudante de su hermano, a pesar de que no recibiese remuneración alguna, y que incluso pudo buscarle enlaces en los medios de comunicación para preparar al equipo de Andrew Cuomo después de que varias mujeres comenzasen a hacer públicas sus historias de supuestos abusos.

"No soy un asesor. Soy un hermano. No tenía el control de nada. Estaba allí para escuchar y ofrecer mi opinión", ha justificado Chris Cuomo, que ha insistido este mismo sábado en que solo quería "ayudar". El presentador ha aplaudido la labor del equipo de su programa, a pesar de que al mismo tiempo ha reconocido que no quería terminar de esta forma su paso por la CNN.

Entre quienes se han alegrado públicamente de la caída en desgracia de Chris Cuomo está el expresidente Donald Trump, que ya celebró que la cadena le hubiese apartado.