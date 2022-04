EEUU.- La Cámara de Representantes de EEUU aprueba un proyecto de ley que insta a vender los yates rusos incautados

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles por mayoría un proyecto de ley, que insta al presidente de EEUU, Joe Biden, a vender los activos de los oligarcas rusos afectados por las sanciones y a utilizar los fondos para proporcionar más ayuda militar y humanitaria a Ucrania.

La legislación no es vinculante pero su aprobación con 417 votos a favor y 8 en contra refleja el deseo de que el presidente adopte una postura más agresiva hacia Rusia, tal y como ha informado 'The New York Times'.

La aprobación del proyecto de ley se produce un día después de que el fiscal general Merrick B. Garland dijera ante el Senado que la administración pediría al Congreso una mayor autoridad para confiscar y liquidar los bienes rusos.

"Apoyaríamos una legislación que permitiera que parte de ese dinero fuera directamente a Ucrania", dijo Garland el martes.

Los representantes Tom Malinowski, demócrata y Joe Wilson, republicano, que han patrocinado la legislación que se ha aprobado, han afirmado que el gobierno de Biden debería vender los artículos de lujo incautados y desviar los ingresos a Ucrania.

"¿Podemos imaginarnos devolviendo toda la riqueza de Rusia --los yates, las cuentas bancarias, las villas, los aviones-- a Putin y sus compinches mientras Ucrania yace en la ruina, mientras los ucranianos entierran a sus muertos? No podemos imaginarnos haciendo eso. No lo haremos", ha aseverado Malinowski en la Cámara de Representantes.

Los primeros intentos de promulgar el proyecto de ley se vieron frustrados después de que los legisladores de la Comisión de Asuntos Exteriores y los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles plantearan la preocupación de que la legislación pudiera ir en contra de las protecciones legales de los individuos.

En respuesta a las preocupaciones, los legisladores han suavizado el proyecto de ley, convirtiéndolo en una resolución no vinculante.