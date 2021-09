EEUU.- Biden tilda las imágenes de la Patrulla Fronteriza intimidando a migrantes haitianos en Texas de "horrorosas"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha considerado las imágenes de la Patrulla Fronteriza a caballo intimidando a migrantes haitianos en Del Río, Texas, de "horrorosas" y "atroces", según ha asegurado este martes la Casa Blanca.

"No conozco a nadie que pueda ver ese vídeo y no tener esa sensación", ha resumido la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una entrevista concedida a CBS News, donde ha incidido en que es "importante" que la ciudadanía sepa que la Administración Biden no está representada en esas imágenes, recoge Bloomberg.

Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ha expresado en la misma línea y ha indicado ante la prensa que tratar así a seres humanos es "horrible". Tanto Biden como Harris han mostrado su apoyo a la investigación puesta en marcha por el Departamento de Seguridad Nacional para intentar esclarecer los hechos.

Durante este fin de semana, los medios de comunicación desplazados a la frontera entre Estados Unidos y México cerca de la ciudad de Del Río, donde se encuentra el asentamiento de migrantes haitianos, han capturado imágenes en las que se observa a oficiales de la Patrulla Fronteriza montando a caballo y persiguiendo a los migrantes que habían cruzado a territorio estadounidense. En algunas de estas imágenes se puede ver a la Patrulla capturando a los ciudadanos haitianos con lazos.