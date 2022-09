EEUU.- Biden pide defender la democracia frente a la amenaza del extremismo de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que los partidarios del expresidente Donald Trump suponen una amenaza para la democracia estadounidense, por lo que ha instado a los ciudadanos del país a defenderla.

Así lo ha dicho en un discurso durante la noche de este jueves cerca del edificio en el que hace más de 200 años se proclamó la Declaración de Independencia y se firmó la Constitución del país, sosteniendo que parte del partido republicano "ya no respeta" la Carta Magna estadounidense.

"Esta noche he venido aquí, al lugar donde todo comenzó, para hablar claramente a la nación sobre las amenazas a las que nos enfrentamos. Sobre el poder que tenemos en nuestras manos para hacer frente a esas amenazas. Y sobre el increíble futuro que tenemos ante nosotros si lo elegimos", ha iniciado el mandatario estadounidense.

"Las fuerzas de MAGA (acrónimo del lema de Trump 'Make America Great Again') están decididas a llevar a este país hacia atrás. Hacia una América donde no hay derecho a elegir, ni derecho a la privacidad, ni derecho a la anticoncepción, ni derecho a casarse con quien uno ama", ha aseverado Biden, haciendo referencia a la reciente revocación del derecho al aborto en el país por decisión del Tribunal Supremo.

Biden ha enfatizado que Donald Trump y sus partidarios en el Partido Republicano "representan el extremismo" y amenazan "los propios cimientos de nuestra república".

"Es mi deber decir de la verdad (...) Los republicanos del MAGA no respetan la Constitución. No creen en el imperio de la ley y no reconocen la voluntad del pueblo. Rechazaron aceptar los resultados de unas elecciones libres", ha recordado el presidente de Estados Unidos.

No obstante, ha recalcado que "no todos los republicanos, ni siquiera una mayoría" son partidarios del expresidente, aunque ha reconocido que "no hay duda de que el Partido Republicano hoy está dominado e intimidado por Donald Trump". "Eso es una amenaza para este país", ha agregado.

Por este motivo, Biden ha instado a los ciudadanos del país a que no se queden impotentes mientras los defensores del expresidente Trump amenazan la democracia, a la vez que ha recordado que hay una mayoría de estadounidenses que rechazan el extremismo.

Asimismo, ha reiterado que el pueblo estadounidense en sus manos el poder de parar "este asalto a la democracia", admitiendo además que cree que Estados Unidos se encuentra en "un punto de inflexión".

"Estamos en uno de esos momentos que determinarán lo que está por venir, por lo que ahora Estados Unidos tiene que decidir si seguir hacia delante o si volver hacia atrás. Si ir hacia el futuro o si obsesionarse con el pasado (...) Los republicanos del MAGA ya han tomado su decisión", ha espetado el inquilino de la Casa Blanca.

"Durante mucho tiempo, nos hemos asegurado de que la democracia americana está garantizada. Pero no lo está. Tenemos que defenderla. Protegerla. Defenderla. Todos y cada uno de nosotros", ha añadido.

El discurso del presidente de Estados Unidos se ha dado dos meses antes de la celebración de las elecciones legislativas, en el que se decidirá la composición de gran parte de la Cámara de los Representantes y el Senado del país.

Hasta el momento, las encuestas señalan que el Partido Republicano podría hacerse con la mayoría en las dos cámaras, aunque los demócratas están remontando en los sondeos gracias a algunas de las últimas medidas aprobadas por la Administración Biden y al registro de la casa del expresidente Trump en Florida.