Edurne Uriarte (PP) pide a la Fiscalía que actúe por las palabras de Otegi

La diputada del PP y secretaria del área de Estudios y Programas de la Ejecutiva del partido, Edurne Uriarte, ha exigido este viernes a la Fiscalía "una respuesta rápida y contundente" a las palabras del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sobre los recibimientos a presos de ETA.

A través de Twitter, Uriarte se ha referido a las declaraciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en las que ha avisado de que la izquierda abertzale no acepta que le digan si puede o no hacer recibimientos a presos de ETA que salen de prisión, si no se da "una solución constructiva" en materia penitenciaria".

Según ha asegurado Otegi, "hay 250 presos y habrá 250 recibimientos".

Al conocer esas palabras, la miembro de la Ejecutiva nacional del PP ha opinado que "esto exige una respuesta rápida y contundente de la Fiscalía".