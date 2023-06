Educación incrementará el cupo de profesores en los centros donde haya más de 32 alumnos en 1º de Bachillerato

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para acometer la comprometida reducción de 35 a 32 alumnos en Primero de Bachillerato, solo va a incrementar el cupo de profesores en aquellos centros que presenten una ratio superior a la establecida para el curso 2023/2024 que comenzará en septiembre.

Así lo ha indicado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, preguntada por los medios sobre esta cuestión, antes de reunirse en Toledo con el presidente de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha (Fecam), Jesús Ruiz.

En este contexto, la titular regional de Educación ha confirmado que la reducción de ratios a 32 alumnos por aula en Primero de Bachillerato conllevará, "evidentemente", un incremento de cupo en "algunos" centros educativos.

"No en todos, porque cuando hablamos de ratios hablamos de ratio máxima, pero en realidad el número de alumnos que contemplamos en cada uno de los grupos en Castilla-La Mancha siempre está o normalmente está por detrás de la media", ha precisado Rodríguez, que ha añadido que solo en las ciudades grandes se suele llegar a esos rankings que fija la máxima en el ratio.

"En el resto de los centros educativos, es habitual que no se llegue a esos estándares de referencia. Por tanto, en aquellos centros donde la ratio sea superior, tendremos que poner un incremento de cupo. Pero hasta que no esté el proceso de matriculación cerrado no sabemos cuál el exceso de cupo que tenemos", ha concluido.