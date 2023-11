Educación anuncia nuevas catas arqueológicas "en la totalidad de la parcela" del futuro colegio del Valle

La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles que realizará nuevas catas arqueológicas "en la totalidad de la parcela" del casco histórico de Sevilla contigua a los Jardines del Valle, caracterizados por su lienzo de muralla almohade, destinada a acoger la construcción de un nuevo colegio. "Hay que seguir trabajando sobre el terreno porque existen indicios arqueológicos importantes que no me puedo saltar a la torera".

Así lo ha expresado la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, en respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo socialista acerca de los "resultados" de las catas arqueológicas promovidas en la citada parcela. En este sentido, la titular del Departamento ha señalado que esas catas "han confirmado, efectivamente, el interés arqueológico de la parcela y la necesidad de otra fase de excavación en la totalidad de la superficie, en torno a unos 2.000 metros cuadrados".

"Se trata de una zona protegida, motivo por el que se realizaron catas entre mayo y junio de este año", si bien ahora "es necesario afrontar nuevas intervenciones arqueológicas debido al interés patrimonial de la parcela". "Sí hay que hacer catas, hay que hacerlas. Y ni la Consejería ni nadie se lo puede saltar", ha asegurado la consejera.

Del Pozo ha recordado que la Delegación territorial de Cultura ratificó la propuesta de las catas, "que podría ser compatible en estos momentos con el uso que se le está dando a la parcela desde hace mucho tiempo como aparcamiento". "A mí me sorprende tremendamente la pregunta porque hace muy poquito tiempo sus compañeros del anterior equipo de gobierno nos solicitaban mantener este espacio para los coches porque decían que no había necesidad de un colegio, puesto que en la zona no había niños y faltaba un aparcamiento", ha añadido.

Desde el Grupo Socialista han criticado a la consejera del ramo el hecho de que en el año 2019 "anunciaran a 'bombo y platillo' la licitación de la redacción del proyecto de este centro educativo" y que "lleven cinco años para licitarlas".

"En el año 2022 se obtuvo la licencia de obra, y en abril de este año dijeron que las catas arqueológicas del terreno donde se va a construir este colegio si resultaban favorables, en septiembre se podría licitar la obra", ha interpelado la diputada socialista Encarnación Martínez, al tiempo que ha recordado que muchas familias "se ven obligadas a tener que llevar a sus hijos a los colegios privados concertados, que en su totalidad son religiosos, ante la falta de oferta pública".

En este sentido, la parlamentaria del PSOE ha recordado que en esta zona de la ciudad sólo hay cinco colegios públicos "contra 17 privados", y, además, "los pocos centros públicos que están en el centro histórico se encuentran en muy malas condiciones y esperando que la Junta de Andalucía realice inversión en ellos".