Educación.- Cvirus.- La Junta destaca el buen curso y la mejora de notas en todos los niveles académicos

García Paine destaca que no ha habido "científicamente" ningún contagio en colegios: "Venían de fuera"

La delegada territorial de Educación y Deporte en Málaga, Mercedes García Paine, ha destacado la normalidad en el curso escolar que acaba de terminar, dentro de la excepcionalidad que ha puesto la pandemia de la COVID-19, y ha subrayado la mejora de los resultados académicos en Educación Primaria y Secundaria, así como en Bachillerato y Formación Profesional (FP) pese a la preocupación inicial, al combinarse en muchos centros educativos la semipresencialidad, sobre todo en los niveles más altos.

Así, ante un año "tan excepcional se puede decir que --el curso escolar-- ha finalizado con éxito", ha subrayado a Europa Press García Paine, al tiempo que ha admitido que salvo al principio, "que hubo quizá un poco de descontrol por el desconocimiento; y con la tercera ola en enero, lo normal ha sido todos los centros abiertos".

En este sentido, ha subrayado el hecho de que, "científicamente, no ha habido ningún caso de contagio en ningún centro", es decir, si el colegio ha tenido que cerrar sus puertas o clausurar temporalmente aulas era "porque había llegado de fuera".

Todo ello, ha subrayado, "gracias al trabajo de cada centro escolar, que ha adaptado sus protocolos, que han hecho un trabajo impecable y por eso recientemente hemos reconocido a toda la comunidad educativa", a la que ha agradecido su labor en estos meses.

Así, a falta de los datos del tercer trimestre y de la evaluación final cuando concluya este mes de junio, García Paine ha valorado especialmente esa mejora de notas tanto en el primer como en el segundo trimestre en todos los niveles.

"Esto está documentado por Inspección, que tiene todos los datos y se ha producido esa mejora de notas"; todo ello pese a la preocupación inicial que suponía la semipresencialidad en etapas como Secundaria o Bachillerato ya que algunos centros ha combinado clases presenciales y en casa.

En Andalucía, los centros educativos, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, optaron por implantar la modalidad presencial, telemática o semipresencial, cada uno en función de sus circunstancias y peculiaridades.

No obstante, la delegada en Málaga ha aclarado que la Junta de Andalucía apuesta por la presencialidad: "Es lo mejor para el alumnado, el recibir sus clases, que socialicen, y lógicamente nos adaptamos a la situación sanitaria".

"El curso ha transcurrido prácticamente con normalidad dentro de la situación excepcional. No hay ningún dato que llame la atención", ha sostenido.

En este punto, cuestionada por el absentismo, ha apuntado que las cifras se han mantenido igual que años anteriores. Sí ha admitido que al principio quizá sí hubo más miedo por parte de las familias pero fundamentalmente en la etapa no obligatoria.

Respecto al uso de las mascarillas entre el alumnado, ha señalado que ya dijo que los niños "nos iban a sorprender y que nos darían una guantada sin mano y así ha sido". "Tenía clarísimo lo que iba a ocurrir. En mis visitas a los 103 municipios se lo digo. El mensaje en la capital llega fácil pero a los pueblos más pequeños no y agradecen que vayamos y siempre se lo digo, que han sido un ejemplo para los adultos y nos lo han puesto muy fácil", ha subrayado.

También ha resaltado que la mayoría del alumnado "ha cogido con muchas ganas" este curso; de hecho, según García Paine, en sus visitas preguntaba a los menores qué era lo peor de la pandemia para ellos y "un altísimo porcentaje me ha dicho el no ir al colegio".

Precisamente, ha apuntado que "no quieren que acabe el colegio este año". "Otros cursos ya están muy cansados, más revueltos, con ganas de irse a casa de vacaciones pero este año los niños no querían acabar; no sabemos si es porque han tenido tanto parón que ahora pensarán: Si nos vamos ¿Volveremos?", ha indicado la delegada malagueña.

CIERRE DE UNIDADES

Cuestionada por el cierre de unidades y las críticas que está habiendo desde muchas familias y centros educativos por este motivo, García Paine ha subrayado que están trabajando y que "hay muchísimas unidades que inicialmente salía que no se iban a mantener y que se mantendrán". "Finalmente no va a haber tantos cierres como ruido hay. Va a ser en positivo", ha manifestado.

En cuanto al refuerzo docente y los denominados 'profesores COVID', la delegada territorial de Educación ha aludido a que el consejero del ramo, Javier Imbroda, anunció que se estaba trabajando para mantener ese refuerzo, "no la misma cantidad pero sí va a existir".

"No sé en qué criterios, era una pandemia nivel 1 y ahora está todo más controlado. Todo está basado en los parámetros de sanidad pero este año han sido muy importantes", ha admitido la delegada, quien ha añadido que los equipos han estado más "descargados porque se han podido doblar bastantes unidades y porque se ha podido mantener ante casos de confinamiento".

RETOS

Mercedes García Paine se ha referido también a los retos que tiene la provincia de Málaga en materia educativa: "Son muchísimos". Así, ha aludido a que hay 14 proyectos de ampliación o nuevos centros previstos.

Sin embargo, a su juicio, el reto "más importante es seguir mejorando las necesidades especiales" y ha destacado que se han incrementado los recursos "aunque sigue faltando mucho". "Estamos trabajando con Sevilla en la necesidad de más recursos e incrementarlos para atender la demanda de niños con necesidades específicas", ha finalizado.