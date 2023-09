EDP premia a un investigador de la UPM por su contribución a la transición energética

Un estudio de Pablo Rodríguez Pajarón sobre métodos para garantizar redes eléctricas más seguras y eficientes es el ganador de la segunda edición del Premio al 'EDP Labelec Merit Award'. Bajo el título 'Probabilistic assessment of power quality in residential distribution networks', el trabajo del investigador de la Universidad Politécnica de Madrid ha sido galardonado por "su contribución a que la transición energética no suponga una pérdida de seguridad, eficiencia o calidad en las redes eléctricas".

Este premio a la excelencia académica pretende fomentar la investigación en el ámbito de la energía y, al mismo tiempo, contribuir a encontrar nuevos enfoques con potencial de aplicación a la realidad empresarial, según ha informado EDP en nota de prensa.

Tras el éxito de la primera edición en 2022, el Premio EDP Labelec Merit Award ha vuelto a recibir candidaturas de todas las geografías en las que opera el Grupo EDP, con tesis doctorales sobre el sector energético, especialmente en las áreas de energías renovables, redes, generación distribuida y movilidad eléctrica, hidrógeno verde, almacenamiento energético y descarbonización.

En esta segunda edición --que vuelve a otorgar un premio de 20.000 euros--, la tesis ganadora ha desarrollado métodos que analizan y evalúan los niveles de calidad de la energía de forma probabilística, teniendo en cuenta los patrones de incertidumbre de los dispositivos actuales.

Además, permite estimar los niveles de calidad de la energía en tiempo real. El trabajo del ganador Pablo Rodríguez Pajarón -- especializado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica y perteneciente al grupo de investigación sobre 'generación eléctrica con energía eólica'-- puede consultarse en este link.

El jurado ha estado compuesto por Ana Paula Marques (consejera delegada de EDP España), Georgios Karionotakis (profesor de la École Nationale Supérieure des Mines de París), Nikos Hatziargyriou (profesor de la Universidad Técnica Nacional de Atenas), Fátima Montemor (profesora y vicepresidenta del Instituto Superior Técnico) y Koh Leong Hai (director de investigación y desarrollo de la Unit. Nacional de Metrología de Singapur).