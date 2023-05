Edmundo Bal: Ni el PSOE ni el PP pueden competir con la oferta electoral de Ciudadanos

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Edmundo Bal, ha reprochado las promesas electorales de Pedro Sánchez, pensando que el votante es tonto y puede comprar su voto, y el inmovilismo del PP que considera un voto inútil, dos partidos que, a su juicio, no pueden competir electoralmente con la oferta de Ciudadanos.

Junto al candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Baselga; la diputada Sara Giménez, y el candidato a la alcaldía de Cáceres, Paco Piñero, Bal ha atendido este jueves a los medios en la sede del partido en la capital cacereña tras visitar Valdecañas.

Si apuestas por el futuro, el progreso y las reformas solo hay una papeleta, la de Ciudadanos, ha asegurado el diputado de la formación naranja.

Bal ha criticado las promesas electorales de Moncloa, en referencia al pago del Interraíl y al bono cultural a los jóvenes, así como la reducción de la entrada del cine para los más mayores.

En este sentido, se ha preguntado si Sánchez cree que los jóvenes son tontos y que porque les pague ese tipo de asuntos van a votar al PSOE, cuando están en una situación, más en esta tierra, de precariedad laboral y no pueden independizarse de su familia hasta los 30, ha relatado.

También ha tenido palabras contra el PP que se proclama, ha apuntado, como la casa común del centro derecha y el partido liberal español, apelando al voto útil, pero que, a su juicio, es el voto más inútil porque cuando tienen el poder no hacen nada, son un partido conservador, no liberal, inmovilista que no quiere que cambie nada.

