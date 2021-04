Edmundo Bal (Cs): Gabilondo es sumiso con Pedro Sánchez y muy poco creíble

Pepi Cardenete y Alicia López

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, aspira a reeditar un Gobierno de coalición con Isabel Díaz Ayuso tras las elecciones del 4 de mayo y rechaza un posible pacto con el socialista Ángel Gabilondo, una persona "sumisa" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "muy poco creíble".

En una entrevista con Efe, Bal expresa su deseo de culminar el pacto suscrito en 2019 entre PP y Cs para reeditar un Gobierno de coalición que "funcionaba" y daba soluciones "reales" a los madrileños, porque asegura que los 'populares' ejecutando solos "son incapaces" de poner el foco en asuntos como el medioambiente, la salud, la conciliación o las políticas sociales.

"Es verdad que mucha gente me pregunta si no estoy enfadado con Ayuso (por haber roto el Gobierno de coalición). En primer lugar no me enfado, pero en segundo lugar es que a mí me pagan el sueldo para pensar con la cabeza y para sentir con el corazón, y no para tomar decisiones sobre las filias y las fobias, sobre los amigos y los enemigos, y cosas de este tipo que me parece que reducen la política a algo muy infantil", añade.

Por ello llama a los votantes moderados de centro derecha y centro izquierda a escoger la papeleta de Cs el 4 de mayo para que no sea Vox quien "acabe con una vicepresidencia" en la Puerta del Sol, y también para evitar el "pack" que lleva augurando desde antes del comienzo de campaña entre PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos y sobre el que afirma que el tiempo "ha dado la razón" a Ciudadanos.

"¿Quién se iba a creer que el señor Gabilondo no iba a gobernar con el señor Iglesias?", pregunta Bal, que recuerda que el candidato de Unidas Podemos ha sido hasta ahora vicepresidente en el Gobierno de Pedro Sánchez.

El candidato de Ciudadanos considera a Gabilondo una persona "de altura intelectual, respetable, pero muy poco creíble", y lo critica porque "nunca le ha llevado la contraria" al presidente del Gobierno, como sí hacen otros dirigentes socialistas como Javier Lambán o Emiliano García-Page.

"Gabilondo es una persona sumisa a Pedro Sánchez y por eso desde el primer momento" dice que supieron que "iba a querer gobernar con Podemos o con Más Podemos", en referencia a Más Madrid, que cree que se diferencia de Unidas Podemos en "las formas" o la "imagen", pero el trasfondo ideológico es el mismo.

Bal insiste en rechazar el 'cordón sanitario' planteado por la izquierda hacia Vox porque es una "práctica antidemocrática" y cuando "uno niega la palabra empieza la violencia".

Al respecto, ha mostrado su preocupación por la "crispación" que se ha instalado en la campaña electora "justo después" de que el candidato de Unidas Podemos, y otros cargos públicos recibieran una carta con amenazas y balas, como la que se ha interceptado el martes dirigida a Ayuso.

Para tratar de frenar este ambiente, que ha ido "in crescendo", Bal ha enviado al resto de candidatos un manifiesto contra la violencia y por la concordia con tres puntos "muy sencillos", en su opinión, de rubricar por parte de "cualquier demócrata".

Aunque el candidato se muestra muy optimista sobre las posibilidades de que Cs logre representación en la Asamblea de Madrid, las encuestas pronostican que se queda fuera, y si eso es así, el futuro de Ciudadanos se vería comprometido, aunque para Bal el proyecto naranja no está en peligro "porque las posturas de centro son más necesarias que nunca".

Cree que con la competición en la que han entrado PSOE y PP con sus extremos han dejado un espacio "muy grande en el centro" que solo puede ocupar Cs pese al empeño de ambos, dice, en acabar con la formación naranja.

Y aun en el caso de que Cs no tenga representación en la cámara autonómica, lo que sumaría un nuevo revés electoral en menos de tres meses después del desastre de las catalanas, Bal asegura que su proyecto "va a seguir vivo".

"¿Será más grande, será más pequeño este espacio? esta es la cuestión, pero desde luego que el espacio va a seguir y que Cs es el único que lo ocupa, lo tengo absolutamente claro", subraya el también portavoz nacional del partido. EFE

