Ediles que se separan de Más Madrid admiten su "error" al romper con Podemos en las últimas municipales

Los cuatro ediles que se separan del grupo municipal de Más Madrid (Marta Higueras, José Manuel Calvo, Felipe Llamas y Luis Cueto), reunidos en torno a la estrategia 'Recupera Madrid', han reconocido su "error" con Unidas Podemos al no contar con ellos en las elecciones de 2019 para añadir, a renglón seguido, que aún es pronto para hablar de liderazgos en esa unidad de la izquierda que promulgan pero sí descartan en todo caso a la exalcaldesa Manuela Carmena, que está "en otra pantalla, en otra etapa de su vida".

"Creo que cometimos errores con la decisión de romper con Unidas Podemos y no conformar la candidatura de 2019", ha reconocido en rueda de prensa José Manuel Calvo, militante de Podemos que dejó el partido junto con ediles como Rita Maestre al no alcanzar un acuerdo en la constitución de la lista del partido instrumental Más Madrid, encabezada por Carmena para las elecciones de hace dos años.

"Hablamos con todo el mundo. Con las fuerzas progresistas con vocación de gobierno tenemos que hablar. PSOE y Unidas Podemos son claves para conformar una candidatura de progreso con expectativas de victoria", ha declarado Calvo, sin referirse en momento alguno de forma explícita a Más Madrid.

En este momento, y sin que cuenten por ahora con ninguna nueva adhesión por parte de ediles del grupo, en Recupera Madrid reciben el apoyo de personas que han militado en Más Madrid y que "comparten el descontento por su deriva al transformarse en partido político".

MONEDERO

Cuestionado sobre si Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, pudiera ser el candidato de esa unión progresista, José Manuel Calvo ha contestado que "para hablar de liderazgo es pronto porque primero hay que definir la línea estratégica de recuperación de Madrid". Así, el edil ha recordado que en 2019 la candidatura de la exjueza llegó casi en el último momento.

Desde Podemos Madrid han trasladado a Europa Press que con la dirección morada no se ha producido ningún contacto pero ven positivamente la posibilidad de hablar.

CARMENA "COMPARTE QUE EL FORMATO PARTIDO ESTÁ OBSOLETO"

Calvo ha asumido que sin ese "error" cometido contra Podemos, Manuela Carmena "sería alcaldesa". Sobre ella, el edil ha destacado que la que fuera regidora siempre "ha evitado hacer oposición a José Luis Martínez-Almeida cuando le han puesto un micrófono" y que se mantiene "en muchos proyectos de mejora de la calidad democrática".

"Respetamos esa posición de alejamiento del día a día de la política pero comparte que el formato partido está obsoleto para la conquista de esa parte de la sociedad que nos tiene que votar para recuperar la Alcaldía en 2023", ha manifestado Calvo en rueda de prensa.

La relación con Carmena es "fluida y permanente" y de hecho acompañó a los cuatro ediles la semana pasada en un acto de entrega de la reproducción de la placa a Francisco Largo Caballero. "Conoce de nuestro malestar, inquietud y deriva de Más Madrid después de que algunos compañeros conformaran el partido político", ha descrito el que fuera delegado de Desarrollo Urbano Sostenible con el gobierno de Carmena.

"LA IZQUIERDA ESTÁ ROTA"

Preguntado sobre un nuevo fraccionamiento del progresismo con la formalización pública de Recupera Madrid, José Manuel Calvo ha replicado que la "desunión de la izquierda" es la situación actual. "La izquierda está rota", ha insistido, después de afirmar que ya han empezado a "restablecer el diálogo con Unidas Podemos" y que hablan con el PSOE.

"Hoy no estamos en 2015, no hay una efervescencia progresista, estamos en un momento reaccionario. La única manera de ilusionar al electorado progresista no es con tres papeletas de izquierda, cada uno por separado. Eso nos aboca a un escenario irremediable de un gobierno de José Luis Martínez-Almeida con la extrema derecha", ha planteado. Cree que "aún se está a tiempo" para evitar ese escenario.