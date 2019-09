Ediles de Badalona alegan que el ayuntamiento no abrió al público el 12-O

Los seis concejales de Badalona (Barcelona) que están siendo juzgados por abrir las puertas del Ayuntamiento el 12-O de 2016 han alegado ante el juez que llevaron a cabo "un acto político de reivindicación" sin efectos reales porque el consistorio, han defendido, no abrió realmente al público.

Los seis ediles, que formaban parte del equipo de la exalcaldesa Dolors Sabater (Guanyem Badalona en Comú), han negado ante la magistrada del juzgado penal 25 de Barcelona que desobedecieran el mandato judicial que les impedía abrir el consistorio al público y a trabajadores ante el "perjuicio irreparable" que supondría para el interés general o colectivo en la celebración del Día de la Hispanidad.

Por estos hechos, cada uno de ellos se enfrenta a una pena que la Fiscalía sitúa en 15 meses de inhabilitación especial para cargo público electivo, autonómico o local, y una multa de 4.200 euros, por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad.

Durante la vista oral, los políticos han aseverado que "creían" que cumplían con el auto del juez porque la puerta principal del Ayuntamiento permaneció cerrada, así como la mayoría de luces, todos los ordenadores y tampoco se hicieron trámites.

"Estábamos ante un acto político", ha sostenido Oriol Lladó (ERC), que ejercía de primer teniente de alcalde y ese día sustituía a Sabater -que estaba de viaje oficial-, antes de agregar que no fue una jornada laboral "normal" ni "convencional", sino que optaron por una "fórmula política consensuada entre cargos electos", por lo que "el Ayuntamiento como tal no abrió".

José Téllez (CUP), entonces responsable del área de Recursos Humanos, también ha declarado que estaban "haciendo política" y "ejerciendo el derecho a la representación" y ha alegado que atendieron a algunos ciudadanos en el interior del edificio del Ayuntamiento "por un tema de orden o logística" porque "había mucha tensión fuera" y "tenían miedo de que llegaran alborotadores".

El edil, que fue absuelto en otro juicio por arrebatar propaganda del 1-O incautada por la policía local y devolverla a grupos independentistas, fue uno de los protagonistas del 12-O después de que rompiera ante los periodistas una copia del auto del juez que, a instancias de la Delegación del Gobierno en Cataluña, encabezada entonces por Enric Millo (PP), les prohibía abrir el Ayuntamiento.

Los otros exconcejales enjuiciados, Agnès Rotger (ERC), Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb y Francesc Duran (Guanyem) también han afirmado que el 12-O de 2016 el consistorio no abrió al público porque no se hicieron trámites, los trabajadores no acudieron a sus puestos y ellos se limitaron a atender a los ciudadanos amparados por su condición de cargos electos.

Los concejales han llegado a la Ciutat de la Justícia arropados por militantes independentistas y miembros de la dirección nacional de ERC, como su portavoz Marta Vilalta, el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, o su número dos, Elisenda Alemany, así como el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no ha acudido personalmente ya que se halla hoy en Bruselas, pero ha expresado su apoyo con un mensaje en Twitter en el que ha transmitido "toda su solidaridad" con los concejales.

El juicio, que se retomará mañana con la declaración de los testigos y con las conclusiones de las partes, se celebra después de que la Audiencia de Barcelona decidiera en mayo de 2017 reabrir la causa y estimar un recurso de Fiscalía al entender que los ediles "desatendieron" un mandato judicial que les obligaba a abstenerse de abrir las dependencias municipales a los ciudadanos y empleados.

Una decisión con la que se revertía la decisión que el juez había emitido en enero del mismo año, cuando concluyó que los concejales se limitaron a cometer una "escenificación" que no constituye delito porque "el derecho penal no castiga las performances".

Para el magistrado, los ediles hicieron creer el 12-O "muy hábilmente" que desobedecían, pese a saber que no lo estaban haciendo.