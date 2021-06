Un edil de Compromís en Castellón denuncia amenazas con balas en su huerto

El concejal de Compromís en la localidad castellonense de Caudiel Thomas Laimgruber ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por amenazas, tras haber encontrado varias balas del calibre 38 en el acceso a su huerto de agricultura ecológica.

Así lo ha dado conocer el senador de Compromís Carles Mulet en redes sociales, donde ha publicado una foto de las tres balas y ha alertado de que el edil había encontrado esta mañana "este regalo" en la entrada de su huerto, "colocadas para que se vieran bien".

"No es temporada de caza ni parecen cartuchos de caza común. ¿Lo han dejado caer y no lo han enviado por correo para que no parezca una amenaza?", ha escrito Mulet en Twitter.

Laimgruber también ha hecho público en redes sociales el hallazgo de estas balas del calibre 38, y ha señalado que la denuncia está hecha y el partido avisado.

En declaraciones a Efe, el concejal ha explicado que en un principio ha encontrado tres balas en la entrada de su finca agrícola sobre las 13 horas, pero posteriormente ha hallado otras tres, sobre las 15.15 horas, y otra más sobre las 18 horas.

Ha afirmado no tener miedo, pero sí ha señalado que estas cosas le hacen replantearse si vale la pena seguir en la política, pues tiene familia y una hija pequeña, aunque cree que seguirá adelante después del apoyo que está recibiendo.

Laimgruber ha destacado que no es la primera vez que se producen "actos de intolerancia" en este pequeño municipio, en el que gobierna el PP, pero donde, según ha destacado, Vox superó en votos a los populares en las últimas elecciones generales.

Desde Compromís han calificado de "inadmisibles" estos hechos y han denunciado "el 'regalito' que le han dejado" a su compañero de Caudiel "y, en extensión a su familia", al tiempo que le han transmitido todo su apoyo.

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, también se ha hecho eco de este asunto en redes sociales, donde ha dicho que "así llega a Caudiel, un pueblo de 600 habitantes, la campaña del miedo de la extrema derecha y los 15 días en los que no se hablaba de otra cosa".