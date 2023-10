La edición "reducida" del Festival proyectará "una cuidada selección" de 20 películas en la Sección Oficial

La delegada de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, ha avanzado este viernes que la próxima edición "reducida" del Festival de Cine proyectará en la Sección Oficial una "cuidada selección de cine de autor europeo", hasta alcanzar una veintena de títulos. Así lo ha señalado Salas en respuesta a una pregunta del grupo municipal socialista sobre el "futuro" del Festival y la programación para la versión "reducida" que tendrá lugar entre los próximos 24 y 29 de noviembre.

Sobre la presentación de la oferta, la delegada ha aclarado en la Comisión de Control y Fiscalización que ésta se hará "cuando este gobierno lo estime, no cuando ustedes quieran --en alusión al PSOE--". De hecho, el Consistorio confirmaba hace unos días que el equipo del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SFEE) presentará el próximo 25 de octubre la programación "al completo" de la edición de este año.

Minerva Salas ha sostenido que "no niego" la "alarma" en torno al Festival, pero ha achacado que ésta exista a "la gestión" del PSOE en el anterior gobierno municipal. "Sigan con su discurso alarmista, pero todo el problema no es mío, yo lo heredo", ha contestado a la concejal socialista Myriam Díaz, que ha recordado a la delegada de Cultura la existencia de una plataforma cívica en defensa del Festival.

"La alarma la han generado ustedes. Esto es como el del chiste: todos vamos con el paso cambiado menos ustedes, que van con el correcto", ha replicado Myriam Díaz. "En tres meses, he hecho lo que he podido hacer. Yo de inepta no tengo nada, lo que sí tengo es un problema en el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla --ICAS-- heredado del PSOE", le ha espetado la delegada Salas.

La responsable municipal ha defendido que el Festival "necesita un cambio de rumbo que será objeto de debate durante el Festival y que se definirá una vez termine" éste. Además de la Sección Oficial, el resto del evento tendrá "condiciones muy similares a las anteriores ediciones". Así, habrá Sección EFA, Panorama Andaluz y un catálogo de actividades paralelas que irán desde entrevistas a conferencias, exposiciones y jornadas profesionales, entre otras cuestiones, ha apuntado la delegada.

El Ayuntamiento remarcaba recientemente que "cumple el compromiso acordado con el sector de mantener el Festival en sus fechas habituales, así como de trabajar de la mano con el sector y sus representantes" a través de asociaciones como la Academia del Cine Andaluz, Ancine, Aamma, Aedava y Asecan.