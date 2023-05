La II edición de Ibercirco sigue en Faro del 22 al 25 con más intercambio entre el circo y el teatro andaluz y luso

Profesionales del circo y del teatro físico de Andalucía y el sur de Portugal están participando durante este mes de mayo en unas jornadas de encuentro para profundizar e investigar los posibles puntos de convergencia de ambas disciplinas e intercambiar experiencias. Con esta idea, la Asociación de Circo de Andalucía (ACA), con el apoyo de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, promueve el proyecto "Ibercirco, II Encuentro Transfronterizo de Profesionales del Circo en la Eurorregión del Algarve- Alentejo- Andalucía".

Tras una primera estancia de investigación e intercambio en La Nave del Espacio, en el municipio de La Muela (Cádiz) del 8 al 11 de mayo, el proyecto se traslada a Faro (Algarve, Portugal) desde el próximo lunes 22 y hasta el jueves 25 de mayo.

La temática de investigación elegida para esta segunda edición de Ibercirco es la dramaturgia. Así, bajo el marco denominado como 'Ibercirco: dramaturgia y composición, herramientas de creación desde el circo', los organizadores invitan a los profesionales participantes a que "derriben todos los límites y fronteras". Los límites entre disciplinas artísticas, pero también la frontera geográfica entre el sur de España y el sur de Portugal, proponiendo dos encuentros entre profesionales de uno y otro lado de "la Raya".

Para poder celebrar esta segunda edición de Ibercirco la Asociación de Circo de Andalucía (ACA) ha contado con la colaboración de La Nave del Espacio, Centro de Creación, Producción y Formación para las Artes Escénicas, Circo y Danza Contemporánea, ubicado en la pedanía de La Muela (Vejer de la Frontera, Cádiz).

En esta ubicación se han reunido una decena de profesionales del circo y del teatro físico del 8 al 11 de mayo, a los que se unieron también la compañía gaditana Arsalabrasa (presentes en la primera edición de Ibercirco) y profesionales de Janela Aberta Teatro. Allí han disfrutado de cuatro jornadas de talleres dedicados a la magia, teatro gestual, danza y circo; junto con varios foros y visitas de prospección (al anfiteatro de Zahora) para buscar otros espacios para la creación.

Entre las actividades realizadas durante esos días en la Nave del Espacio destaca, también, un encuentro con agentes culturales de la provincia de Cádiz, en el que participaron una treintena de profesionales como dramaturgos, periodistas culturales locales, gestores de otros espacios escénicos de la comarca y profesionales del circo de las inmediaciones.

"El encuentro ha sido muy satisfactorio con hallazgos artísticos insospechados, que no es de extrañar si mezclas la magia, teatro gestual y la danza junto al circo. El compañerismo junto a la generosidad de compartir y aprender con humildad del otro, hace que la creación y el debate no solo se quede bajo la loneta si no que se traslade más allá, casi hasta la hora de dormir", señala acerca de estos cuatro días de convivencia Yeyo Guerrero, presidente de la Asociación Andaluza de Circo.

"Se han juntado unos factores perfectos - continua Yeyo- para dar este tipo de situaciones: artistas de distintas especialidades, un espacio en la naturaleza que ya invita a volar y un tiempo primaveral magnífico para no enfriarnos en el mecanismo de la creación. Es una evidencia que este año hemos dado un pasito más en el segundo encuentro, ya no solo porque lo hemos definido más si no que la participación y la sinergia ha sido superior, tanto en artistas participantes, agentes culturales a la inauguración y una presencia en medios más notable. Con ganas de continuar con esta energía y aterrizar en Faro para seguir creciendo juntos".

La segunda edición de Ibercirco continuará desde el 22 y hasta el 25 de mayo en el municipio portugués de Faro. El colectivo Janela Aberta Teatro (JAT) coordinará las actividades durante la estancia de investigación en tierras portuguesas, en la que se pondrá el foco en lo que puede aportar el teatro físico al circo. Hasta allí se desplazarán profesionales del circo andaluces para seguir con el intercambio de experiencias, incluído el colectivo Arsalabrasa.

El programa de actividades en Portugal cuenta con dos talleres de trabajo a cargo del colectivo JAT, liderado por Diana Bernedo y Miguel Martins Pessoa. Dichos talleres girarán en torno al teatro físico y al método Suzuki (para establecer un diálogo entre actores y espectadores más allá de fronteras e idiomas). También habrá visitas técnicas a varios espacios de Faro (Teatro Lethes, gestionado por una asociación teatral local ; Lama Teatro precursor del festival Mochila y Teatro Das Figuras) y este año, como novedad, también se viajará a Lagos para conocer CCL, el centro cultural de la localidad. La idea es conocer de primera mano cómo se gestionan estos espacios en el país luso.