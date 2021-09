La 69 edición del Festival de San Sebastián arranca este viernes sin alfombra roja, pero con más películas

Marion Cotillard y Johnny Depp recibirán los Premios Donostia y Penélope Cruz, Antonio Banderas o Javier Bardem acudirán también al certamen

El Festival de cine de San Sebastián arranca este viernes su 69 edición, marcada un año más por las restricciones de la pandemia que impedirán al público acceder a la alfombra roja del certamen, pero que cuenta con más películas que en 2020.

Estrellas como Marion Cotillard, Johnny Depp, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Jesica Chastain, Javier Bardem, Dolores Fonzi o Charlotte Gainsbourg se acercarán hasta la capital guipuzcoana en una edición que, en opinión del director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, "ha quedado muy bonita para ser un año Covid, y en cuanto a presencias es incluso más fuerte que algunos años normales de los últimos".

La película 'Yi miao zhong / One Second (Un segundo)', de Zhang Yimou, inaugurará a concurso la 69 edición del Festival de San Sebastián, en cuya sección oficial competirán también por la Concha de Oro 'Arthur Rambo' de Laurent Cantet, 'Benediction' de Terence Davies, 'Camila saldrá esta noche' de Inés Barrionuevo, 'Crai nou / Blue moon' de Alina Grigore, y 'Distancia de rescate' de Claudia Llosa.

En la competición también estarán 'Du som er i himlen / As in heaven' de Tea Lindeburg, 'Earwig' de Lucile Hadzihalilovic, 'El buen patrón' de Fernando León de Aranoa, 'Enquête sur un scandale d'etat / Undercover' de Thierry de Peretti, 'La abuela' de Paco Plaza, 'Maixabel' de Iciar Bollaín, 'Ping yuan shang de mo xi / Fire on the plain' de Zhang Ji, 'Quién lo impide' de Jonás Trueba, 'The eyes of tammy faye' de Michael Showalter, y 'Vous ne désirez que moi' de Claire Simon.

Fuera de concurso podrán verse 'La hija' de Manuel Martín Cuenca, 'Ls leyes de la frontera' de Daniel Monzón, 'Rosa rosae. La guerra civil' de Carlos Saura, y 'La Fortuna', la serie que ha rodado Alejandro Amenábar para la plataforma Movistar+.

La sección Perlak, por su parte, acogerá un total de 15 películas programadas previamente en festivales como Cannes, Venecia o Berlín. A nombres consagrados como Ryusuke Hamaguchi, Todd Haynes, François Ozon y Paul Verhoeven se sumarán importantes realizadores de la cinematografía contemporánea como la última ganadora de la Palma de Oro Julia Ducournau, Céline Sciamma, Sean Baker y Joachim Lafosse.

Además, el escritor Emmanuel Carrère presentará su segunda ficción como director y también se mostrarán, entre otros, los debuts de Shipei Wen y Charlotte Gainsbourg.

GALAS Y PREMIOS

Si en 2020 el concepto de distancia centró la atención de la gala inaugural, un año después serán los abrazos, junto al Premio Donostia que recibirá la actriz francesa Marion Cotillard, los protagonistas del arranque de este viernes del Festival en el Auditorio Kursaal.

Elena Irureta, Asier Etxeandia, Anne Igartiburu y Cayetana Guillén Cuervo realizarán las tareas de presentación de una gala en la que abundarán las piezas coreográficas, interpretadas por los bailarines de Kukai, y las actuaciones musicales de la banda Zea Mays, acompañada por Rozalén, y del propio Etxeandia, entre otros intérpretes.

Por su parte, el actor, productor y director estadounidense Johnny Depp regresará a San Sebastián tras su visita del año pasado, esta vez para recoger el Premio Donostia, que recibirá el día 22 en el Auditorio Kursaal.