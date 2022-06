Ecuador.- El primer vocal del Consejo de la Judicatura de Ecuador pide la dimisión de Lasso por incumplir su programa

El primer vocal del Consejo de la Judicatura de Ecuador (CJ), Xavier Muñoz Intriago, ha emplazado al presidente del país, Guillermo Lasso, a renunciar a su cargo ante la imposibilidad de cumplir con lo prometido en campaña electoral.

"Reconsidere su posición en el Ejecutivo y ante la imposibilidad de cumplir con lo ofertado en su campaña electoral. Presente su dimisión al cargo de Presidente Constitucional de la República del Ecuador, permitiendo que esta vez sí, personas capaces y comprometidas ejerzan tan delicada función", ha planteado, según recoge el diario ecuatoriano 'El Universo'.

Muñoz responde así a la petición de Lasso del pasado viernes para que dimitiera el propio Muñoz por considerar que sus actuaciones no representan al actual Gobierno.

Muñoz le ha recordado a Lasso en una carta que el 14 de abril de 2021 tomó posesión como vocal principal del CJ ante la Asamblea Nacional tras ser elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de entre tres candidatos presentados por el expresidente Lenín Moreno.

Así, ha subrayado que la Constitución no faculta al presidente a solicitar la renuncia al cargo, como lo ha hecho en "total oposición y desconocimiento de la Constitución y la ley", ya que no le corresponde rendirle cuentas al Ejecutivo.

Para Muñoz, la "buena salud de la democracia depende de la no injerencia entre las funciones del Estado". "Violentar ese principio la desestabiliza y debilita", ha subrayado.

"En lo único que concuerdo con usted es que, pese a haber sido incluido en la terna del Ejecutivo, yo no represento a su gobierno y tampoco es mi deseo hacerlo", ha destacado.

"No me siento representado por usted (...). Me considero, como millones de compatriotas, decepcionado frente a su absoluta incapacidad para detener la violencia y la pobreza en el país. Me siento afligido por su estilo y acciones autoritarias", ha señalado.