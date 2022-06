Ecuador.- El Gobierno acepta retomar el diálogo con las organizaciones indigenistas con la mediación de la Iglesia

El ministro de Gobierno de Ecuador, Francisco Jiménez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo ecuatoriano ha aceptado retomar el diálogo con las organizaciones indigenistas con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

"Será la Conferencia Episcopal Ecuatoriana quien determine la metodología, los representantes, los temas y la fecha para poder instalar un nuevo diálogo", ha detallado Jiménez en una rueda de prensa, añadiendo que las conversaciones se retomarán este jueves en la iglesia de la Basílica del Voto Nacional.

Jiménez ha recordado que el Gobierno está dispuesto a ceder en una de las reivincidaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) sobre la prohibición de actividades extractivas en zonas protegidas.

En la primera y única reunión entre el Ejecutivo y las organizaciones indigenistas, Jiménez anunció la aceptación por parte del Gobierno de la eliminación del decreto 95 y 151 --que establecen la política petrolera y la explotación minera-- asegurando que no se realizarían actividades extractivas en lugares donde el territorio o el agua se vean amenazados.

Por otra parte, el titular de la cartera del Ministerio de Gobierno ecuatoriano ha sostenido que no es posible retomar "ningún diálogo oficial" si los protestantes no deponen "sus medidas de hecho". "Para cualquier diálogo que ellos busquen tienen que deponer sus medidas de hecho. No pueden seguir con agresiones a la población, seguir bloqueando vías, seguir intentando caotizar al país", ha expresado Jiménez.

"¡Hoy pido el fin de las movilizaciones! Las circunstancias nacionales exigen una toma de decisión por parte de la CONAIE y por parte del Gobierno. El Gobierno ha respondido; y en función de esa respuesta, también demandamos una respuesta de su parte", ha señalado.

Ecuador se encuentra inmerso en una crisis política desde el inicio el pasado 13 de junio de una huelga nacional indefinida convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones indigenistas con motivo de la inflación y el encarecimiento del coste de vida en el país.