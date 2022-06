Ecuador.- La Asamblea de Ecuador convoca una sesión extraordinaria para votar la destitución del presidente

La Asamblea Nacional de Ecuador ha convocado a los parlamentarios a una sesión extraordinaria este sábado a las 18.00 horas (hora local) para votar la destitución del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, después de que la oposición haya recabado las firmas necesarias para presentar una moción contra el mandatario.

En concreto, Unión por la Esperanza (UNES) --la bancada del expresidente de Ecuador Rafael Correa en el Parlamento-- ha reunido 47 de las 46 firmas necesarias para pedir al presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Virgilio Saquicela, que convoque un pleno extraordinario en el que debatir la destitución de Lasso, según ha informado 'El Telégrafo'.

"Hemos esperado 12 días por el diálogo que ponga fin a la grave crisis política y conmoción interna que vive el país. Sin embargo, tras la imparable escalada de violencia --que ya deja varias muertes--, y las criminales incitaciones a un enfrentamiento entre ecuatorianos, no vamos a esperar más", ha aseverado UNES en un comunicado compartido en Twitter.

La organización ha asegurado que comprende "el reclamo generalizado de la población" exigiendo la convocatoria de elecciones, y ha anunciado que pone sus cargos en el Parlamento de Ecuador "a disposición de nuestro pueblo".

"Señor Lasso, en sus manos está la responsabilidad histórica de parar esta masacre al pueblo y atender sus justos reclamos. No actúe inhumanamente, no se manche más las manos de sangre. Es momento deresolver el caos con votos y no con balas", ha agregado UNES.

Por otra parte, el partido Izquierda Democrática (ID) ha insistido en que "el único camino es el diálogo". Wilma Andrade, integrante del partido en la Asamblea, ha anticipado en declaraciones recogidas por 'La Hora' que su partido se abstendrá en la votación.

"No se puede caer en el juego de desestabilizar al país o ser cómplices de actuaciones que van encaminadas a intereses personales y de grupo", ha expresado Andrade.

La resolución necesita el voto favorable de dos terceras partes de los asambleístas, 92 votos. Por ahora, además de los parlamentarios de ID, el partido indigenista Pachakutik, el Partido Social Cristiano (PSC), la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) y algunos independientes también han adelantado su desacuerdo con la destitución de Lasso.

Sin embargo, si la revocatoria obtuviese los votos suficientes, el vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero, asumiría la Presidencia temporalmente para anunciar en un plazo máximo de siete días la convocatoria de elecciones anticipadas tanto legislativas como presidenciales, según ha informado 'El Universo'.

ACUSAN Al EXPRESIDENTE CORREA DE "GOLPISMO"

La votación ha sido convocada un día después de que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa advirtiera de que tendría que reunir firmar para revocar al actual presidente de Ecuador ante su negativa de dimitir del cargo.

"Si Lasso tuviera algo de responsabilidad y amor patrio, pondría su cargo a consideración con el artículo 148 de la Constitución. Como no lo va a hacer, tendremos que reunir firmas para revocatoria", ha expresado en un tuit Correa, que se encuentra en Bélgica después de que el país le ofreciera asilo político.

Por otra parte, diputados oficialistas y del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) han acusado este viernes a Correa y a sus seguidores de avivar las protestas en el país en vez de instar al diálogo.

"El golpismo viene desde fuera, el golpismo viene desde Bélgica", ha aseverado el presidente del movimiento oficialista CREO, Guido Chiriboga.

LASSO CRITICA A IZA POR "USURPAR EL GOBIERNO"

Por otra parte, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha acusado este viernes al principal líder indígena y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leónidas Iza, de intentar derrocar al Gobierno a través del paro nacional y las protestas sociales que ya cumplen doce días.

El mandatario ecuatoriano ha lanzado un mensaje a la nación en el que se ha referido a los enfrentamientos violentos registrados en las últimas jornadas, especialmente en los dos últimos días, en varios puntos del país, incluida la capital, Quito.

"Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas; lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el Gobierno legalmente constituido. El señor Iza ya no puede controlar la situación. La violencia perpetrada por criminales infiltrados se le fue de las manos", ha lamentado.

En este contexto, se ha sumado a las anteriores palabras de su ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien ha informado de que la Policía y los militares ecuatorianos harán uso de la fuerza "cuando lo consideren necesario" para defender "el orden público y la democracia" del país sudamericano.

El país se encuentra sumido en un paro nacional convocado por la CONAIE y otras organizaciones sociales por el alto coste de la vida. En el marco de las protestas ya se ha confirmado el fallecimiento de al menos cuatro personas.