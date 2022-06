Economistas hablan de un posible riesgo de 'estanflación' y piden medidas para hacer eficiente el gasto público

El decano del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia, Ramón Madrid, ha alertado que se podría empezar a pensar en el "fantasma de la 'estanflación'" en base al crecimiento y a la evolución actual de los precios, y ha mostrado su esperanza en que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo para evitar una situación que podría ser "muy grave".

En este sentido, Madrid ha apostado por establecer una política de rentas que afecte no solo a los salarios, beneficios y pensiones, sino también a la tendencia del gasto público en la administración pública. "Más que de recortes, hablaría de eficiencia", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Por ejemplo, cree que no habría que hablar sobre tasas de reposición en estos momentos, sino sobre "qué puestos y que funciones se necesitan". "Eso no significa que hubiese que recortar, sino que el gasto público sea eficiente", según Madrid, quien manifiesta que hay que identificar las necesidades, para poder reponer en función de las mismas y no porque existían con anterioridad, pues igual ya no son necesarios.

"En unos casos eso puede ser un recorte y, en otros casos, una ampliación de plantilla", ha manifestado el decano, quien cree que las administraciones públicas ya deberían realizado esos deberes.Respecto de las medidas económicas adoptadas hasta ahora "son muy temporales".

Asimismo, ha apostado por reducir de forma temporal los impuestos a las empresas que están más afectadas por la guerra en Ucrania y por articular medidas para las que dependen mucho del ámbito de la energía.

Por ello, ha propuesto tomar medidas "globales" porque, cuanto más locales o pequeñas son las administraciones, tienen menos potestad para realizar políticas efectivas. A este respecto, ha remarcado que la Región de Murcia "depende mucho de lo que suceda en el resto de España y del mundo".

UNA INFLACIÓN "DISPARADA"

Madrid ha lamentado que la inflación está tan "disparada" en la Región de Murcia como en el resto de España y de Europa. "No lo digo por quitarle hierro al asunto", según Madrid, quien ha recordado que los precios en la Región crecieron un 9,2% en mayo con respecto al mismo mes del año anterior y un 8,7% en el conjunto de España.

Ha reconocido que hay partes de Europa que están "reaccionando mejor" pero en España está penalizando mucho el sector del transporte, especialmente el último mes porque "no se ha conseguido paliar el efecto del incremento de precio en los carburantes". De hecho, cree que casi el 50% del efecto del crecimiento del IPC en el último mes se pueden atribuir a este factor.

Ha lamentado que el efecto de la medida del Gobierno central de bonificar con 20 céntimos por litro ha tenido un efecto "escaso" y, a su juicio, habría que implementar medidas para luchar contra la inflación que sean "más potentes y duraderas".

A la hora de calcular el efecto que puede tener la inflación en la economía, Madrid ha señalado que hay "estimaciones de todo tipo". Por ejemplo, el Banco de España prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 4,5% para este año en el conjunto del país; del 2,9% para 2023; y del 2,5% para el 2024.

En el caso de la Región de Murcia, las previsiones de crecimiento en el periodo entre 2022 y 2024 se pueden situar en el 4% del PIB anual y, "algunos opinan que podría estar por encima del conjunto nacional". En concreto, el PIB en la Región crecería un 4,9% en 2021; un 4,6% en 2022; un 4,1% en 2023; y un 3,2% en 2024.

De hecho, ha destacado que se aprecia una mejora en el Índice de Producción Industrial de la Región de Murcia con respecto al nacional. No obstante, cree que hay que tomar estos datos con "perspectiva temporal e histórica", así como resalta lo peligroso de hacer previsiones a "muy largo plazo".

Y es que "pensar que por el hecho de que el IPC suba un mes en un momento y lugar determinado no creo que sea importante; lo que habría que ver es cómo se hace importante a lo largo del tiempo", según Madrid, quien considera importante remarcar que en la economía mundial ya hay previsiones de PIB globales negativas, lo que resulta "difícil de manejar".

De hecho, en la Eurozona ya se habla de que en 2022 pueda tener un descenso del PIB del 1,7%, lo que representaría un "problema" porque, "encima de que no tenemos crecimiento, se suma el desempleo y la inflación por la vía de los costes". Por ello, cree que podríamos empezar a pensar en el "fantasma de la 'estanflación'".

Ha remarcado que la inflación es el "impuesto de los pobres" porque siempre afecta más a los más vulnerables. Y es que entre otros, se traslada a los alimentos y bebidas no alcohólicas o vestido y calzado, es decir, "elementos de primera necesidad". Si se piensa en una política de rentas para evitar una espiral inflacionista trasladando los costes a los precios, Madrid señala que "estamos en el debate que siempre hay de que si se actualizan salarios y pensiones con el IPC y eso se traslada sin más a los precios, entramos en una espiral que no tiene fin".

La importancia del problema va a depender de la economía que tenga cada persona", según Madrid, quien ha lamentado que, cuanto más desfavorecida sea la población, antes se notarán las consecuencias. De hecho, ha alertado que ya hay alimentos y productos básicos que están sufriendo incrementos clarísimos".