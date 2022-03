Economía.- Montero asegura que Ayuso hace "confrontación" con la fiscalidad: "Nunca hemos hablado de subir impuestos"

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado este jueves que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho "una bandera" por la "confrontación" con la fiscalidad y ha reiterado que desde el Ejecutivo "nunca" han hablado "de subir impuestos", sino de que las CCAA "ejerzan su autonomía dentro de unos límites que no dejen sin efecto las figuras fiscales".

En este contexto, la ministra ha acusado al Gobierno regional de Madrid de dejar esas figuras fiscales "en unos niveles prácticamente de eliminación". Esos "tributos cedidos" a las CCAA, ha explicado Montero, "tienen que tener una mínima regulación en el conjunto del territorio". "Lo defienden no solo los países que tenemos una estructura mas federalizante, sino también muchas regiones", ha asegurado.

Así se ha pronunciado la titular de Hacienda en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, después de que Díaz Ayuso haya avanzado que pedirá a la Unión Europea amparo para defender la autonomía fiscal de la región, ante la pretensión de que se suban "los impuestos a todos los españoles" y se iguale "en la pobreza".

Montero ha defendido que el objetivo del Gobierno es que no se produzcan "situaciones de desigualdad" entre las comunidades "y una dinámica de bajada fiscal para evitar que se fuguen empresas" de los territorios.

A su juicio, en algunas partes de España, como la Comunidad de Madrid, el "efecto capitalidad" hace que "el mayor volumen de ingresos" pueda permitir "una bajada fiscal" que en otras regiones no pueden hacer porque no podrían mantener "unos servicios públicos de calidad".

Por ello, la ministra ha reiterado su defensa por la armonización fiscal, algo que también reclaman en la Unión Europea porque, a su juicio, no es de recibo que "ciudadanos y empresas se muden por ventajas fiscales". No obstante, ha recordado que es "la voluntad del Gobierno caminar en esa dirección", aunque ha reconocido que no depende solo de los partidos que conforman la coalición en el Ejecutivo, sino también del resto de grupos parlamentarios.

Respecto al informe del comité de expertos que ha recibido este jueves en el Ministerio, la ministra ha explicado que trabajan "a dos velocidades" para llevar a cabo "los cambios estructurales" que necesita el país, pero también para ser capaces de adaptarse a las "circunstancias económicas" de cada momento.

"El Gobierno está comprometido con la reforma fiscal", ha insistido Montero, a la par que ha defendido la necesidad de que estas modificaciones garanticen "la igualdad de oportunidades" y luchen "contra la desigualdad". Así, ha abogado por un "sistema justo y progresivo", que "aporte recursos a nuestro pacto social" y "oriente a las grandes reformas económicas, como la transición energética y económica".

IMPUESTOS DE LOS CARBURANTES

Preguntada por una bajada del impuesto de los carburantes tras la subida de sus precios, Montero ha lamentado que siempre haya una "tentación generalizada" de que, ante "cualquier problema que se plantea", se apueste por una "receta más a mano" como es la "disminución de la fiscalidad".

"La fiscalidad es una pieza fundamental en la construcción de la sociedad democrática y garantiza que se va a hacer efectivo ese pacto social que nos hemos dotado", ha aseverado.

Así, la ministra ha criticado que se recurra a la fiscalidad "como un argumento populista e irresponsable". En su opinión, se pretende trasladar a la ciudadanía que son "la solución a los problemas". "Lejos, a veces, de ser la solución, los puede agravar y perjudicar a la igualdad de los ciudadanos ante lo básico que todos tenemos que atender", ha enfatizado.