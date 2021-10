Economía.- Calviño rechaza "personalismos" en la reforma laboral y dice que no se plantea un acuerdo sin empresarios

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha rechazado este jueves "personalismos" en la negociación de la reforma laboral y ha insistido en que el "marco" y la "hoja de ruta" de la nueva norma está acordada con los agentes sociales, además de insistir en que no se plantea un acuerdo sin los empresarios.

"Es una de las reformas estructurales que debemos abordar. Es un tema importantísimo para las familias y los jóvenes, y creo que no caben personalismos ni ese tipo de consideraciones que a veces ocupan los medios", ha afirmado la vicepresidenta económica en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, preguntada por las diferencias entre su departamento y el que lidera la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En este sentido, Calviño ha explicado que ya se ha acordado un "proceso y un método" y ha pedido "concentrarse" en "restablecer los consensos que se rompieron" en reformas laborales anteriores. "Los personalismos están de más", ha reiterado, al tiempo que ha recalcado que la "sustancia de la reforma" recoge el "compromiso de investidura" del presidente Pedro Sánchez y el componente 23 que España mandó Bruselas en el que se destaca la llegada a un acuerdo a través del diálogo social.

En cuanto al acuerdo que llegaron el PSOE y Unidas Podemos sobre la coordinación de la reforma laboral, la vicepresidenta primera ha asegurado que hace "falta coordinar la acción del Gobierno", con "una voz única" y que ayude a "encontrar el consenso entre los agentes sociales, que tiene que ser el objetivo prioritario en las próximas semanas". "Tenemos que estar todos bien alineados y encuentro normal que tengamos reuniones de coordinación", ha apostillado.

Según Calviño, ahora la reforma entra en "la fase decisiva" de la negociación, "con semanas cruciales", en las que habrá que asegurar que "está todo encarrilado". "Tenemos una buena base para que la reforma sea la mejor posible, equilibrada y eficaz", ha dicho.

En este contexto, la número dos del Ejecutivo ha asegurado que espera que los agentes sociales actúen con la misma "responsabilidad" con la que se llegaron a otros acuerdos recientes. "No me planteo que (los empresarios) no estén en ese acuerdo", ha apuntado Calviño, que espera un marco laboral "que erradique la precariedad, restablezca los equilibrios" en la negociación colectiva, ofrezca una "mejor competitividad a las empresas" y genere también "empleo de calidad".

Así, la vicepresidenta ha subrayado que en los últimos días, cuando se airearon las diferencias entre los socios de coalición, no se ha discutido "nada de sustancia" del contenido de la reforma, porque el "marco está claro" y la hoja de ruta acordada con los agentes sociales.