Ecologistas lamentan el incendio en ArcelorMittal y piden modernizar "las viejas instalaciones"

Colectivo Ecologista de Avilés ha lamentado este martes el incendio que se ha producido a las 16.15 horas en las cintas transportadoras que alimentan las baterías de Cok, que estaban en reparación en la planta de ArcelorMittal en Veriña.

"Mientras tanto la gente que trabaja y vive al lado esta esperando a recibir instrucciones para ver si tienen o no que desalojar sus trabajos y viviendas, estando a merced del viento que pueda llevarles o no la contaminación", sostienen los ecologistas.

Recuerdan que han reclamado al Gobierno de Asturias "que actúe sin demora para salvaguardar a quienes trabajan y viven en la zona. No se puede olvidar que no hay día que no tengamos problemas con estas viejas instalaciones que llevamos años reclamando medidas para que no sigan en precario, mientras la empresa repite que están en perfecto funcionamiento, con la complicidad del Principado, del Ayuntamiento de Avilés y de los sindicatos CCOO y UGT que encima nos amenazan por nuestras continuas denuncias a las instalaciones", añaden.