Ecologistas alertan de niveles altos de benzeno en Lauredal

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha advertido este jueves de que el nivel de benzeno ha alcanzado esta madrugada en Lauredal, en Gijón, un pico de 27,3 ug/m3. El valor límite recomendado en media anual por la NR es 1,7 ug/m3 (valor estimado asumiendo como riesgo aceptable).

La OMS no tiene establecida una guía de calidad del aire para este contaminante, pero afirma que no hay ninguna concentración de benceno por debajo de la cual se pueda considerar que no existen riesgos para la salud humana. En la normativa española el valor límite es de 5 ug/m3 de media anual. A pesar del peligro de este contaminante ni el Principado ni el Ayuntamiento advierten del riesgo que supone sus elevados valores.

La misma estación de medición de calidad del aire del Lauredal presenta en los dos ultimos días una situación "desfavorable" por las partículas de menos de 10 micras (Pm 10) donde se alcanzaron anoche los 149 ug/m3 el valor de alerta para la OMS está en 50 ug/m3.