Ecologistas en Acción condena la "penosa" conservación del milano real y del águila real de Doñana

La asociación de Ecologistas en Acción ha alertado sobre los datos de reproducción del milano real y del águila real en el parque natural de Doñana, especies cuya situación es "inquietante" y, en el caso del primero de ellos, "muy preocupante", ya que la población de Doñana es la única reproductora de Andalucía.

Y, por ello, en una nota de prensa, ha anunciado que llevará la situación de la población de milanos reales a la comisión de biodiversidad del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana para insistir en la necesidad de que se tomen "sin demora" las medidas necesarias para evitar la desaparición de la especie como reproductora en la zona.

La asociación ha resaltado que "Doñana está seca" y es por ello que especies emblemáticas como el milano real y el aguila imperial se encuentren al "borde de la desaparición" en este espacio natural que cuenta con los mayores niveles de protección que se le puede dar a un territorio.

La organización ha destacado que las aguas superficiales que deberían llegar a la marisma no llegan "no porque no llueve sino porque la poca que cae se la quedan los regantes de la marisma", que la almacenan en "gigantescas" balsas de varios hectómetros cúbicos de capacidad, con lo que las colonias de acuáticas de la marisma, de las que alimentan los milanos, no prosperan.

Por otro lado, ha insistido en que si además faltan las aguas subterráneas que deberían mantener llenas, al menos, lagunas y caños alimentados por el acuífero --pero que, a su entender, "están secas por las extracciones para riego de todo el entorno del espacio protegido"-- "poco alimento pueden aportar para estas especies y, por tanto, su capacidad reproductiva se encuentra bajo mínimos".

Al mismo tiempo, ha remarcado que "el agua es la vida de Doñana" y sin esta todo el ecosistema "se resiente" hasta que las especies que se encuentran en la cima de la cadena trófica se ven directamente afectadas por la falta de comida. "Doñana es marisma, con esta seca y sin el apoyo de las lagunas, Doñana se muere", ha subrayado.

Si a este contexto de escasez se le suma que el complemento alimentario de milanos e imperiales procedía de los cotos y resulta que en estos no hay conejos ni perdices por enfermedades varias y envejecimiento del matorral, que ha convertido miles de hectáreas de los cotos de Doñana en un desierto verde, "el hambre los puede y acaban perdiendo las puestas y no sacando pollos del año", ha insistido.

La situación no es nueva, ha avisado la organización, se viene arrastrando desde principios de este siglo, con descensos de población acumulados, hasta el punto de que en los últimos dos años, de la población de milanos reales han salido volando sólo cinco pollos por año, de estos, de los de 2022 sólo quedan tres, que serían los destinados a cubrir las bajas de la población adulta, con esta tasa de reemplazo es "muy complicado" que esta población se salve, y es la única que tenemos, han enfatizado desde la institución.

El águila imperial tiene el mismo problema en Doñana, sólo prospera en los escasos territorios que mantiene, a base de alimentación suplementaria, pero "afortunadamente le va mejor en otras zonas de Andalucía y remonta sus poblaciones". Ha recalcado que es necesaria la mejora del hábitat y que hay que "actuar ya", debido a que existen protocolos destinados al desarrollo de hábitats que habría que implementar con urgencia y que no se desarrollan por "desidia administrativa y escasa voluntad política".

Finalmente, la organización teme que la situación "se deje empeorar" hasta que se requiera la intervención directa en la reproducción de la especie, con compra de pollos de milano real "para incorporarlos con téncicas de 'hacking', artificializando la población y generando unos costes evitables". Todo ello, han recordado, podría eludirse si se toman las medidas oportunas "desde ya".