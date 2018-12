Echenique sobre propuesta de Torra: No hacen falta mediadores internacionales

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha valorado que se hayan abierto "puentes de diálogo" entre el Gobierno central y catalán y ha opinado que no es necesario que intervenga una comisión internacional, sino que debe resolverse el conflicto entre españoles y catalanes.

Echenique ha respondido así al ser preguntado por la "propuesta de acuerdo democrático" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, al del Gobierno, Pedro Sánchez, con 21 puntos, entre ellos una "comisión internacional que medie entre los gobiernos de Cataluña y de España".

"No he leído todavía todos esos puntos", ha reconocido Echenique, quien ha opinado que "no hace falta que mediadores internacionales solucionen los problemas de nuestro país".

"Deberíamos bastarnos los españoles y catalanes para resolver los conflictos territoriales, pero en todo caso todo lo que sea avanzar en la distensión es buena noticia; es decir, estamos viendo cómo, a diferencia de lo que ocurría el año pasado, se abren puentes de diálogo, y el diálogo es la única manera de resolver los problemas", ha añadido.

Además, el secretario de Organización de Podemos ha celebrado que Torra, "en lugar de poner tuits sobre Eslovenia o hacer declaraciones unilaterales de independencia, haya pasado a hacer propuestas, sean más o menos discutibles".

"Es el camino, intentar hacer propuestas de un lado y de otro y debatir esas propuestas para intentar llegar a algún tipo de acuerdo", ha concluido Echenique.

Torra ha explicado que en su reunión con Sánchez el pasado 20 de diciembre en el Palau de Pedralbes de Barcelona le hizo entrega de una propuesta con 21 puntos y ha mencionado "los tres más importantes".

Uno de ellos se refería a la "desfranquización de España y el aislamiento del fascismo y la ultraderecha", otro a la "regeneración democrática y la ética política como fundamentos en los cuales basar la discusión política".

El tercero de los puntos que ha destacado del documento aludía, según ha señalado, al "ejercicio del derecho a la autodeterminación, con una propuesta de una comisión internacional que medie entre los gobiernos de Cataluña y de España".