Echenique sale en defensa de Viggo Mortensen y le sale el tiro por la culata

El Secretario de Organización de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha sido la diana de los tuiteros en las últimas horas, tras defender al actor Viggo Mortensen en su campaña de insultos contra la formación de Santiago Abascal. El pasado martes, el popular actor, escribió una carta en el diario El País, en la que criticaba el uso que había hecho Vox de la trilogía ‘El señor de los anillos’ para promover la campaña electoral.

Hay que ser bastante ignorante para pensar que el uso del personaje de Aragorn de la trilogía cinematográfica 'El señor de los anillos' para promover la campaña electoral de un partido xenófobo de ultraderecha como Vox sería una buena idea. No solo es absurdo que a mí, el actor que encarnó este personaje para Peter Jackson, y una persona interesada en la rica variedad de culturas e idiomas que existen en España y en el mundo, se me vincule a un partido político ultranacionalista y neofascista. Es aún más ridículo que se utilice el personaje de Aragorn, un estadista políglota que aboga por el conocimiento y la inclusión de las diversas razas, costumbres y lenguas de la Tierra Media, para legitimar a un grupo político antinmigrante, antifeminista e islamófobo. Me reiría de su torpeza, pero Vox ha entrado en el Congreso con 24 escaños; no es un chiste, y habrá que estar atentos y proactivos, como lo es Aragorn en la saga de Tolkien.

Tras las declaraciones, el dirigente de Podemos no dudó utilizar su cuenta oficial de Twitter para defender a Mortensen: “La carta de Viggo Mortensen es para enmarcar”, aseguró en su perfil. El problema es que los tuiteros le sacaron los colores al político recordándole quién era en realidad Viggo Mortensen

Cuando se entere que Tolkien apoyaba el régimen franquista le implosiona la cabeza. De la onda expansiva también se os lleva a la mitad de la progresia ���� pic.twitter.com/x3UFDFxlV6 — Pedrito (@moxente) 7 de mayo de 2019

Viggo Mortensen el mismo que pertenece a omnium cultural , cuyo suegro es de la cup y amigo de Otegi. Para enmarcar @pnique pic.twitter.com/bvSG8AefH6 — Cara Estaca 2.0 TA.2/0138 (@CaraEstaca20) 7 de mayo de 2019