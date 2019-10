Echenique replica a Sánchez que el plan contra el bloqueo es una coalición

El secretario de Acción de Gobierno de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha replicado este miércoles al plan contra el bloqueo anunciado por el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que el mejor plan en este sentido es aceptar formar una coalición para gobernar.

En una rueda de prensa en el Congreso, ha asegurado que el desbloqueo tras la repetición electoral del 10 de noviembre va a depender de "la fuerza" que los votantes den a Unidas Podemos en las urnas.

Así, ha considerado, ante el anuncio realizado hoy por Sánchez de un plan para lograr que haya un nuevo gobierno en diciembre, que el mejor sería "aceptar el mandato de la ciudadanía" cuando no le otorgó la mayoría absoluta en las pasadas elecciones, tras lo que "lo normal" en democracia sería un Gobierno de coalición.

Ha recriminado que el presidente en funciones "explicó en vivo y en directo" que nunca quiso aceptar este mandato ciudadano "porque iba a dormir mal" y fue él quien bloqueó "durante un montón de meses" la posibilidad de que hubiese un gobierno en España.

Además, ha advertido de que Sánchez está repitiendo lo que hizo ante la primera moción de censura, la presentada por la formación morada, cuando aseguraba que no era posible matemáticamente echar a Mariano Rajoy de La Moncloa y ahora vuelve a decir a los españoles "que algo es imposible y no lo es".

Por eso, ha instado a los votantes a "expresarse" de nuevo en este sentido y conseguir a la segunda ocasión lo que Sánchez "no quería a la primera", que es un Gobierno con Unidas Podemos para garantizar, según Echenique, que si vuelve a haber una crisis económica "los recortes no vengan por abajo si no por arriba".