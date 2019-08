Echenique publica un vídeo satírico sobre la Familia Real y no prevé las respuestas que recibe

Resulta ya muy habitual que los dirigentes de Podemos se muestren críticos con la Familia Real e incluso recurran a las descalificaciones. Lo hacen tanto en actos públicos como en las redes sociales. En los actos por el 40 aniversario de la Constitución celebrados el pasado diciembre, todos los diputados y senadores recibieron pie y con una ovación cerrada a los Reyes eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía. Todos menos los representantes de Podemos, que sí recibieron a los Monarcas puestos en pie, pero que no aplaudieron su llegada. Una fórmula que se repitió a la entrada de Felipe VI y Doña Letizia acompañados por sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía y durante el discurso del Monarca.

En estos últimos días, cuando se especulaba con la posibilidad de que Irene Montero acabara siendo vicepresidenta en un gobierno de coalición PSOE - Unidas Podemos, aparecieron unos tuits publicados por la número 2 de Podemos escritos en 2013 donde amenazaba al Rey con "la guillotina" y con tirarlo "a los tiburones".

Pablo Echenique no ha querido quedarse atrás. Ya en enero de 2018 le felicitó a su manera en un tuit: "Feliz cumpleaños a nuestro jefe de Estado que se elige por fecundación, es constitucionalmente inviolable, gana 10.000€ al mes, toma sopa con tres platos, vive en un palacio en medio del bosque e impone el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a una niña de 12 años".

En esta ocasión, ha compartido un vídeo satírico con Don Felipe bailando a ritmo de rap, el Rey Emérito cazando un elefante y Froilán detrás de un cristal. Al final se escucha al rey emérito diciendo su ya mítico: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá ocurrir". "Estos vídeos son una auténtica obra de arte", asegura Echenique en su tuit.

Estos vídeos de @unitedunknown son una auténtica obra de arte. https://t.co/1ooUu1ryRp — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) August 2, 2019

Pero a muchos de los usuarios de Twitter no les ha gustado tanto e, incluso, algunos han aprovechado para devolvérsela al dirigente de Podemos. "Pues fíjate tú que yo, así a bote pronto, me estaba imaginando lo mismo pero en la casa de Pablo Iglesias... y ya cuando vi el carrito me dije, tiene que ser, si ese es Echenique", decía uno. "ReÍrse del rey es libertad de expresión pero escribir un poema diciendo que Irene Montero está donde está por tirarse al jefe es delito y tienen que pagar una sanción, ¿no? Vaya doble vara de medir....", decía otro. "¿Ese es el baile que hacéis cuando os metéis en el sindicato y recibís vuestra primera paguita?", han opinado también

