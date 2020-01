Echenique manda a los tertulianos a estudiar la ESO por este motivo

El portavoz parlamentario y secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha ironizado este viernes en las redes sociales con la posibilidad de que exista un intento por parte del presidente del Ejecutivo de restar peso a Unidas Podemos (UP) y al líder 'morado' y futuro vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, dentro del Consejo de Ministros.

"Estimada tertulianez: Hay dos afirmaciones que no pueden ser verdad a la vez (1) UP controla el gobierno para llevarnos a un apocalipsis etarra-narcocomunista-bolivariano y (2) UP no pinta nada en el gobierno. Se llama 'principio de no contradicción' y se estudia en la ESO", ha asegurado.

Echenique se ha referido así al hecho de que Sánchez haya decidido finalmente crear cuatro vicepresidencias en lugar de las tres que estaban previstas; una decisión que Moncloa anunció este jueves y de la que Iglesias no tenía conocimiento.

Podemos optó este jueves por no hacer ningún tipo de declaración al respecto, aunque las fuentes consultadas por Europa Press no ocultaban su sorpresa y desconcierto ante el cambio de planes del presidente.

Un día después, el nuevo portavoz de Podemos en el Congreso, que sustituye a la futura ministra de Igualdad, Irene Montero, ha decidido comentar el asunto con un mensaje en Twitter, recurriendo al habitual tono irónico que utiliza a menudo en esta red social, para restar importancia al asunto.