Echenique lamenta que aún se proteja a la "pata mediática" del caso Villarejo

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se ha preguntado este martes por las razones por las que se sigue protegiendo a la "pata mediática" de la trama protagonizada por el excomisario José Manuel Villarejo, que es, según ha dicho, OKdiario y su director, el periodista Eduardo Inda.

En declaraciones a Efe-TV antes de participar en Zaragoza en la presentación del libro "La democracia borbónica", de Alberto Lardiés, Echenique ha precisado que el caso Villarejo sigue bajo secreto de sumario, aunque ha considerado que hay "muchas preguntas abiertas".

Ha recordado de que el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya dijo que hay que asumir responsabilidades por lo que ha pasado "con las cloacas del Estado", pero Podemos lo que quiere es respuestas acerca de las razones por las que a Okdiario y a Inda "se le siguen dando ventanas en los medios de comunicación".

Además, el hecho de que el PSOE uniera sus votos a los de PP y Ciudadanos para evitar que Villarejo compareciera en el Congreso de los Diputados sobre esta trama de espionaje a la formación morada parece demostrar, a juicio de Echenique, que hay partidos que tienen "una mochila".

Y por eso, hasta que no haya un Gobierno de Unidas Podemos "no se van a limpiar las cloacas de Interior" de lo que supone un ataque no a Podemos, sino a la propia democracia, ha advertido Echenique.

Según el también cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, esta manera de "fabricar pruebas falsas contra partidos políticos amaña el juego democrático, traslada mentiras a la ciudadanía y pone en riesgo los pilares democráticos".