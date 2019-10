Echenique insta a Sánchez a hablar con Torra: "Para eso le pagamos un sueldo"

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha instado hoy al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a hablar con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha argumentado: "Para eso le pagamos un sueldo los españoles, para que hable con todo el mundo para resolver los problemas de España".

Echenique, que ha asistido en Sevilla a la presentación de la candidatura de Unidas Podemos al Congreso por esta provincia, ha apostado por "la responsabilidad, el diálogo y bajar la tensión en Cataluña" y ha considerado que "no puede ser que los dirigentes políticos que ganan un salario público se dediquen a utilizar el conflicto territorial como una máquina de exaltar bajas pasiones para buscar votos".

"Los disturbios que estamos viendo estos días son una malísima noticia para la convivencia y muchas fuerzas políticas que nos han llevado hasta este punto deberían reevaluar la responsabilidad con la que han actuado", ha dicho el dirigente de Podemos, que ha añadido que también "son condenados por la inmensa mayoría del independentismo".

El también candidato al Congreso por Zaragoza ha sostenido que Unidas Podemos (UP) "es la única fuerza política que no está haciendo electoralismo con algo tan grave" y ha argumentado que "la única manera de reconducir el conflicto es que UP forme parte del próximo gobierno de España".

Preguntado por la posibilidad de que Torra haya avanzado a los presos que tramitará su salida de la cárcel tras el 10N, tal y como publica el diario El Mundo, Echenique ha señalado que "esa decisión no la puede tomar un presidente de la Generalitat, la tendrá que tomar el sistema penitenciario, y en nuestro país todo eso está muy bien regulado".

"No creo que tengamos que meter en el barro de la política todo tipo de decisiones técnicas y judiciales", ha concluido.